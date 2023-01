Destaca Plan Seguro a Monterrey como plaza clave en 2023

Para la industria de seguros del país Monterrey es una plaza de gran relevancia por lo cual es considerada como punta de lanza para empresas como Plan Seguro y en donde se espera seguir creciendo en este nuevo año, dijo Salvador Arceo, director general de la empresa.

“Yo diría que hoy por supuesto Monterrey es una plaza de gran relevancia como seguir apuntalando nuestro crecimiento en ventas, el cual estimamos que sea de un 13 por ciento a nivel nacional para este año, lo cual nos ayudará a seguir siendo la aseguradora #1 en Salud y la # 9 en Accidentes y Enfermedades”, dijo Arceo en una presentación de los retos de la empresa para 2023 ante medios de comunicación de la localidad.

Agregó que, “Monterrey para todas las aseguradoras siempre resulta ser un pilar importantísimo en el crecimiento, aunque cada una de las aseguradoras tiene estrategias distintas.

Señaló que “desde año 2020 al día de hoy hemos cubierto mil 475 casos con un costo de más de 600 millones de pesos, de los cuales 155 han sido casos de Nuevo León (NL) con un costo de 81 millones de pesos.

“En 2022 tuvimos 140 casos con un costo de 45.5 millones de pesos, de los cuales 11 casos se dieron en NL con un costo de casi 6 millones de pesos, aquí el caso más alto que hemos tenido fue por 22 millones de pesos”.

Arceo destacó que todo lo anterior significan resultados extraordinarios para NL.

“Con estos excelentes resultados ya tenemos 22 mil asegurados en la entidad que generan una facturación anual de 415 millones de pesos y una expectativa para seguir creciendo con la atención de 800 de nuestros agentes de ventas”, detalló Arceo.

El director de Plan Seguro señaló que la experiencia del Covid les generó un gran impacto a todas las empresas del sector, con grandes aprendizajes.

“En nuestro caso no fue la excepción, y lo debo de mencionar así y lo menciono porque es el que yo conozco, no insistimos mucho en que antes de llegar a una situación como la que la que digamos por ejemplo se llevó con las consecuencias de Covid, que tenemos que brindarle a la gente elementos que le puedan permitir estar al tanto de su salud, la prevención verdaderamente es algo importantísimo y que lamentablemente no tenemos la cultura de ello, lo que hacemos nosotros con nuestros productos es que cuando tú lo compras, lo que tú tienes es un producto que evidentemente te respalda financieramente cuando tienes una situación catastrófica y por eso se llaman gastos médicos mayores.

“En términos generales me parece que hay muchas cosas que tomar en cuenta, como comentaba yo hace un momento el asunto de qué se debería de cubrir y podría cubrirse muchísimo, pero evidentemente tiene una contraparte que es el precio final del día, entonces y por supuesto se tiene que hacer un análisis exhaustivo en términos de probabilidades y de estadísticas y demás para poder hacer coberturas, yo creo que esto es lo que sí nos va a propiciar va a ser un dinamismo más importante en cuanto al rediseño de un producto de esta naturaleza”, explicó Arceo.

El directivo destacó que por todo lo anterior, “Nuestra empresa lo que busca es más que ofrecer una Póliza de Seguros es dar un Plan de Salud en donde la prevención es un tema sumamente clave y fundamental en una situación de riesgo catastrófica”.