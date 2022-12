Amplía plazo para seguir emitiendo CFDI con versión 3.3

El Servicio de Administración Tributaria SAT anunció, por medio de la publicación de la segunda versión anticipada de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, la prórroga de CFDI 4.0 hasta el 31 de marzo de 2023.

“Con esta prórroga otorgada para el comprobante fiscal 4.0 se extiende el periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la nueva versión del CFDI por al menos otros cuatro meses. Así que, los contribuyentes pueden decidir qué versión utilizar y ambas serán consideradas igualmente válidas”, señaló la firma asesora de Hobetus.

Indicó que esta prórroga a su vez se iguala al nuevo plazo otorgado al CFDI de nómina en días previos para que contribuyentes y patrones puedan cumplir con los nuevos requerimientos solicitados para emitir complementos fiscales de forma correcta.

Dentro de la misma Resolución, señaló Hobetus, se extiende el plazo para emitir el Complemento Carta Porte con errores y no generar multas y sanciones.

“Los contribuyentes que requieran emitir este complemento tendrán siete meses más para seguir practicando ya que su uso obligatorio sin errores será hasta el 31 de julio de 2023. Así que, los transportistas y contribuyentes que requieren este complemento tendrán oportunidad de seguirse familiarizando y minimizar los posibles errores.

“Entendemos que adaptarse a los nuevos requisitos del CFDI 4.0, ha sido complicado. Si bien la prórroga beneficia a quienes no la han utilizado o aún no están listos con toda la información fiscal requerida, es importante no esperar hasta la fecha límite para usarla”, destacó Hobetus.

Señaló que la forma más sencilla de acostumbrarse a la nueva factura electrónica 4.0 es usarla de forma constante, volver un hábito su llenado.

“Además, mientras nos encontremos en la curva de aprendizaje podemos utilizar herramientas para verificar que lo hacemos de la forma correcta. No hay que esperar hasta marzo 2023 para emitir un CFDI 4.0 e inicia ahora”, señaló Hobetus.