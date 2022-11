Buscan Caintra y Vitro anular Comité de Cintermex

Por considerar que hubo irregularidades en la asamblea realizada en julio y que fue convocada por un grupo de condóminos de Cintermex para establecer un Comité de Administración, Vitro y Caintra procedieron a presentar demandas para invalidar dicho evento.

“Hay dos demandas que impugnan la asamblea, una es de Vitro y la otra es de Caintra”, reveló Daniel Jiménez, abogado de Cintermex, en entrevista con El Financiero.

Indicó que el reglamento señala que para convocar a asamblea los condóminos requieren de una tercera parte del proindiviso, y en la asamblea referida el grupo de condóminos no alcanzó el ocho por ciento, además de haber sido citada por alguien que no tiene derecho a ello.

Explicó que si bien apoderados de Caintra y Vitro acudieron a la asamblea celebrada en julio, fue porque tenían un interés de señalar las irregularidades de la misma, y aunque su voto fue en contra, eso no da validez a la misma, ya que la autenticidad legal deriva de que sí se convocó bien o no en acatamiento del reglamento.

De acuerdo con Víctor Castillo, director de Administración de Cintermex, el Consejo de Administración es independiente a la administración del régimen de condominio que cuenta con 135 condóminos.

Caintra, además de ser un condómino, también forma parte del Consejo de Administración del recinto ferial, ya que Guillermo Dillon Montaña tiene el cargo de Secretario, además de ser director de la Caintra.

Además, en el Consejo de Administración está Claudio del Valle Cabello, quien ocupa la presidencia y se desempeña como director de Finanzas de Vitro; Gonzalo Escámez Sada, director general; y como consejeros están directivos de Cemex y Femsa, entre otras empresas que no fueron reveladas por Castillo, aunque se le solicitó.

Respecto a la demanda por la vía penal presentada por el grupo de condóminos en contra del presidente y director general de Cintermex por la opacidad de su gestión, Jiménez dijo que no han sido notificados.

GANA ESCÁMEZ UN MILLÓN DE PESOS

Para Jiménez, si Escámez Sada percibe o no un millón de pesos al mes es un tema irrelevante en el conflicto en Cintermex.

“Sin meterme en detalles si Gonzalo gana o no un millón de pesos, que la verdad no creo que sea así, los hechos son que Gonzalo no gana su sueldo del condominio, él gana su sueldo de la actividad de Cintermex, por la administración del condominio Cintermex no cobra”.

Sin embargo, en reuniones con los condóminos el propio Escámez Sada sostuvo que una parte de su sueldo proviene de las cuotas de los condóminos y desglosó el gasto de la nómina de Cintermex, en el que mostró que en 2021 ganó 12 millones 314 mil 939 pesos, es decir, un millón 026 mil 245 pesos por mes.

“Los condóminos no estamos de acuerdo con el exorbitante sueldo de Gonzalo Escámez Sada de un millón de pesos al mes”, dijo uno de los condóminos inconformes.

Y en 2020, en plena pandemia, de acuerdo con la presentación del propio Escámez Sada percibió un total de 11 millones 150 mil 868 pesos, esto es, 929 mil 239 pesos al mes.