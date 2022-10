Empodera Carlos Bremer a mujeres emprendedoras

En el marco de la II Convención Internacional “Herramientas para un empoderamiento financiero post pandemia”, el empresario Carlos Bremer Gutiérrez, apadrinó la firma de una alianza entre la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa y la agrupación Mujeres Empoderadas, a través de la cual impulsarán acciones para su crecimiento y desarrollo como empresarias.

El evento se llevó a cabo en Cintermex y asistieron alrededor de 400 mujeres socias de esas agrupaciones, el CEO de Value Grupo Financiero, compartió su historia de éxito como emprendedor, experto financiero y empresario.

“Estoy retomando este tipo de pláticas después de dos años de no hacerlo por la pandemia. Las mujeres son especiales, lo digo porque para mí las emprendedoras son un ejemplo de México, las mujeres del deporte son las que nos ponen en alto siempre, para mí es un orgullo estar aquí”, dijo Carlos Bremer al iniciar su charla.

Asimismo, en su charla dio valiosos consejos de negocios para que las mujeres los tomen en su consideración en la administración de sus negocios y les recomendó no utilizar las tarjetas de crédito, “guarden las tarjetas de crédito”, ante los meses recesivos que se avecinan.

Además, pidió a las mujeres aprender a tomar pérdidas cuando el negocio no marche bien, incluso cerrarlo, asumir costos y después emprender bajo un escenario económico más estable, para que las rentas de los establecimientos de los negocios no se conviertan en una carga financiera.

Las mujeres empresarias y emprendedoras aplaudieron a Carlos Bremer en varias ocasiones, al compartir diversos capítulos de su historia como emprendedor desde que era un niño con la venta de calculadoras, la organización de viajes en su adolescencia, sus inicios en el sector financiero y la consolidación de Value Grupo Financiero, como una de las instituciones financiera más rentables Recordó cómo de niño logró vender alrededor de cinco mil calculadoras pequeñas a grandes empresarios de Monterrey.

En su debut financiero comenzó vendiendo acciones generando buenas ganancias a los papás de los niños que años atrás había llevado a Disney. Su paso por Banpaís y por otro grupo financiero del que prefirió retirarse a tiempo debido a que no estuvo de acuerdo cómo se estaban manejando las cosas.

Así como su inicio como Fina Value, “que de Fina no tenía nada”, arrastraba grandes problemas de operación, pero logró transformarlo en lo que hoy es Value, el grupo financiero más rentable en la operación de fondos de inversión en México.

“A nuestros clientes les he devuelto 28 veces lo que invirtieron, después de impuestos a todos, tenemos más clientes, los clientes son los que nos hacen grandes, los clientes son nuestros promotores, nuestro gran lema es que un cliente nunca pierda con nosotros”, destacó el empresario.