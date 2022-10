Víctor Romero: ¿Se acabó el COVID?

Algunos gobiernos de estados han declarado que se acabó el COVID; las estadísticas marcan que los contagios han ido en franco descenso y ningún caso de intubación en los últimos días.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En esta semana, salí de viaje por carretera, paré en una tienda de conveniencia de una cadena importante en el país y me llamó la atención que me pidieran que utilizara mascarilla si quería permanecer dentro de la tienda, de inicio, me sentí incómodo llegando a molesto, pero, efectivamente, en la entrada está un aviso que se requiere entrar con mascarilla. Después de este proceso y reflexionando el aviso, me sentí apenado por no leer al entrar y por hacer caso omiso, al final, regresé al carro por una mascarilla y regresé a terminar mi compra.

Les comparto esta anécdota para que sigamos cuidándonos, aunque se ha debilitado la cepa del covid y las vacunas han cumplido su función, la gran lección es no olvidarse de la lección.

Trasladando esta práctica de mantener cubrebocas en sitios de alto flujo de personas al uso de la tecnología que adoptamos durante pandemia, sucede lo mismo, requerimos mantener los buenos hábitos aprendidos para subir nuestra productividad personal y que las empresas sean mucho más eficientes y por lo tanto rentable.

Por otra parte, ayer me dio mucho gusto pasar gran parte del día visitando clientes, combinado con reuniones por videoconferencia, sentí que aproveché tremendamente el día y de forma muy ordenada. ¿Cómo se han sentido ustedes con estas nuevas formas de trabajar?

Recorriendo las calles de la ciudad, me sentí orgulloso de ver cada día más pantallas digitales enfocadas en publicidad y comunicación; bien legislado, podemos tener una ciudad de Monterrey y área metropolitana visualmente limpia; debo de reconocer el esfuerzo que están haciendo varios municipios en la entidad para llevar los cableados eléctricos y de telecomunicaciones subterráneos, definitivamente estas acciones transforman a las ciudades.

Confío que continuemos en una transición a una ciudad digital, es un gran trabajo de diferentes sectores, pero estoy convencido de que vale la pena, la tecnología se refleja en buenos servicios, desahogo de tráfico y por supuesto, seguridad.

Hoy acompañé la escritura con un café americano elaborado con un blend de granos de Colombia, de sabor fuerte y tostado intenso.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!