Sin prestaciones laborales 362,182 trabajadores de NL

Aunque el mercado laboral de Nuevo León es uno de los más sólidos en el País, hay en el Estado 362,182 personas que son asalariadas, que tienen un patrón identificable, pero no cuentan con prestaciones laborales.

Un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, detalla que hay en el Estado 524 mil 596 personas que dicen ser asalariados en la ocupación informal.

De los cuales, 162 mil 414 son trabajadores de unidades económicas que operan a partir de recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, es decir, conforman el sector informal.

Sin embargo, 362 mil 182 son trabajadores cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, la cual opera fuera del sector informal –es decir, en la formalidad- lo que define el INEGI como informalidad laboral.

Según INEGI, la tasa de informalidad laboral en Nuevo León es de 37.6 por ciento de la población ocupada –que incluye las distintas posiciones en la ocupación: asalariado, trabajador por cuenta propia, empleador, entre otras-.

Un total de un millón 048 mil 248 de personas en el Estado realizan actividades productivas en la informalidad.

Lo más preocupante son los 361 mil 182 trabajadores, quienes teniendo un patrón identificable no reciben las prestaciones laborales que deberían, expresó Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León.

La ENOE revela que hay en Nuevo León 50 mil 804 patrones que operan en el sector informal.

“Lo más preocupante es que haya trabajadores, subordinados en una empresa formalmente constituida, y quienes no quieren estar en la formalidad porque no quieren pagar impuestos o seguridad social. Muchos ciudadanos eligen la informalidad porque no ven reflejados en servicios de calidad de salud, vivienda, educación, según o movilidad.

Miles de trabajadores pagamos servicios privados, que podríamos recibir del gobierno, pero al carecer de infraestructura o personal necesario y la calidad que merecemos como mexicanos, optamos por pagar médicos, hospitales, colegios o servicios de seguridad externos”.

Nuevo León es el tercer Estado en el País con menor tasa de informalidad laboral, de 37.6%, solo mejoran esta tasa los Estados de Coahuila y Chihuahua, con 35.4 y 36.6%, respectivamente.

A nivel nacional, el mercado padece una tasa de informalidad laboral de 55.7% de la población ocupada. Y el número de trabajadores asalariados sin que se les reconozcan su vínculo laboral, y por lo tanto, no cuentan con prestaciones es de 10,922,238.

Carrillo López agregó que es lamentable que los esfuerzos de la política pública federal no sean encaminados a mejorar sus servicios a los ciudadanos y apoyar la competitividad de las empresas, para crear condiciones que propicien el cumplimiento de sus obligaciones.

“Todos sabemos que las cargas de las empresas son cada vez mayores, en todas las áreas, son quienes cubren las cuotas patronales e impuestos para que funcione el gobierno federal, estatal y municipal. No razones suficientes para los trabajadores o emprendedores de convertirse o iniciar en la formalidad, además de que no hay apoyos o incentivos a mejorar la competitividad de las empresas”, apuntó.