Consideran que en lugar de subsidiar gasolina, gobierno apoyar salud y conectividad

Con base al número de empresas del sector de telecomunicaciones que operan en México, se puede decir que hay más competencia en aquí que en Estados Unidos y en países europeos, por lo que este sector requiere de garantías jurídicas y un estado de derecho por parte del gobierno y que además invierta para llevar la conectividad a las zonas más desprotegidas del país, dijo Enrique Yamuni Robles, director ejecutivo de Megacable.

“Lo que necesitamos para que tengamos mejores servicios es un estado de derecho que propicie el despliegue de redes, seguridad jurídica y física”, enfatizó en entrevista durante el desarrollo del Tour Megatec 2022 realizado en Monterrey por Ho1a Innovación y MetroCarrier, subsidiarias de Megacable.

Agregó que no hay facilidades para el despliegue de redes porque las empresas se topan con muchos problemas como la delincuencia organizada, ejidatarios, comuneros y hasta los gobiernos mismos que ponen obstáculos para construir y desplegar redes de telecomunicaciones.

Destacó el hecho de que mientras en la megalópolis hay alrededor de 50 mil cámaras de video vigilancia, en una ciudad de esas dimensiones en China tiene alrededor de 750 mil, y ahora resultan más necesarios esos equipos de seguridad ya que por el sistema judicial al delincuente se le debe pescar infraganti para que un juez lo procese por el delito cometido.

Yamuni criticó que el gobierno no aprovechó la oportunidad de oro que generó la pandemia para dar acceso a la ciudadanía a un mayor servicio de conectividad y de mejor calidad, principalmente para salud y educación, pero no lo hizo en ese entonces ni a la fecha.

“Durante los tres primeros años y ya en el cuatro y durante los dos años de la pandemia, el gobierno federal no hizo nada para mejorar la conectividad, ni proporcionar equipos terminales a las familias para que pudieran realmente tener acceso a educación y salud”, enfatizó.

Consideró que en vez de subsidiar las gasolinas, el gobierno debe hacer subsidios dirigidos muy puntualmente a los servicios de salud y conectividad.

“El dinero público se tiene que ir a los más necesitados y a las zonas del país más desprotegidas, y no lo está haciendo el gobierno, se está yendo a las zonas urbanas y a lo general, pero no es general, porque el subsidio tiene que ir para aquél que no lo puede pagar”, señaló Yamuni.

A pesar de la falta de apoyo y los problemas que aquejan al sector, Megacable continúa invirtiendo y en este año serán 13 mil millones de pesos (mdp) a nivel nacional, monto que equivale al 40 por ciento de sus ingresos totales anuales, afirmó el directivo.

“Debemos hacer un mejor gobierno, con más actividad, y se logrará a través de un gobierno digital”, indicó.

Por otra parte, la firma Avaya habló en su conferencia del progreso de valor en la economía del café, en donde la economía del commoditie, es de 0.05 dólares la taza, al pasar a la economía de producto, tiene un valor de 0.15 dólares, y éste sube a 1.5 dólares por la economía de servicio, y finalmente, por la economía de la experiencia (en un Starbucks) la taza cuesta de 3.5 a 5 dólares, 100 veces más que la economía del commoditie.

La conferencia de Amazon Web Services (AWS) habló de la recuperación de desastres tecnológicos y cómo actuar cuando éstos se presentan para dar continuidad al negocio, ya que la estadística señala que el 50 por ciento de las empresas han tenido una caída mayor en los últimos cinco años, y entre el 40 y 60 por ciento de los pequeños y medianos negocios no reabren después de un desastre tecnológico.