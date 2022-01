Reciben apoyo en el camino a la Inteligencia Artificial

Las pequeñas y mediana empresas (PyMes) que no emprendan el camino hacia la Inteligencia Artificial (IA) en algún momento corren el riesgo de morir o estancarse, advirtió Marcelo Saparrat, socio fundador de Tecnoap.

“No hay un solo camino que marque la trayectoria de las empresas hacia la IA, es una disciplina que tiene una cantidad de aristas que no es solamente la ingeniera y el conocimiento técnico, la transformación digital no es un esnobismo, pero las PyMes que no emprendan este camino en algún momento corren el riesgo de morir o estancarse”, dijo Saparrat.

El experto en conducir a las empresas hacia procesos de IA señaló que en este camino es necesario que el cliente o la empresa sea parte del equipo de trabajo.

“La experiencia del propio cliente no se puede dejar afuera y hay que contemplarla porque los modelos de inteligencia artificial que se van a desarrollar de alguna manera deben prever o deben estar basados en esa experiencia previa de esos expertos de proceso del cliente”.

Destacó que no puede existir inteligencia artificial sin datos históricos, por lo que es necesario contar con un nivel de automatización de cierta madurez para entender y medir procesos.

“Por muy buenas intenciones que tenga una empresa de implementar procesos de inteligencia artificial, incluso con un presupuesto, si no cuenta con datos, primero tendrá que construir esa infraestructura de adquisición de información

“Entre los diferentes niveles de empresas, existen diversos retos para la adopción de esta disciplina, en las grandes empresas los procesos de adopción de inteligencia artificial son casi inmediatos.

“No obstante, a este nivel de empresas las trabas son a nivel de la cultura organizacional, porque hacer inteligencia artificial es innovar y a veces la innovación no se lleva bien con modelos de management, que “están muy orientados hacia el seguimiento de los proyectos, son muy rígidos en temas costos y con una concepción de proyecto muy tradicional. Innovar es invertir, equivocarse en el medio, aprender de esos equívocos y seguir”, apuntó.

Por otra parte, dijo que las empresas que están en proceso de adopción y son entusiastas porque se dan cuenta que adoptar la inteligencia artificial no se hace por esnobismo.

“Esto se hace porque si no vas a quedar fuera del mercado. Seguir el camino de la transformación digital. No como un esnobismo, no como para poner en un cartel nosotros tenemos la transformación digital, sino analizar muy a conciencia que parte de sus procesos podrían ser rediseñados y digitalizados, logrando con ello un impacto económico muy importante en el crecimiento y en la expansión”, destacó Saparrat.

Expuso que si las empresas identifican esas áreas de oportunidad es importante que traten de conseguir los recursos de la manera que sea, que busquen empresas como Tecnoap, que pueden acompañar a las empresas en este proceso de automatización e inteligencia artificial, “no tengan miedo de embarcarse porque los que estamos en esto somos los que tenemos que cruzar el río venimos, lo agarramos de la mano y los ayudamos a cruzar el río, esa es una tarea nuestra”, concluyó.