Invertirá Jüsto 300 mdp en Nuevo León

Con una inversión de 300 millones de pesos, que aplicarán durante los siguientes cinco años, Jüsto, el supermercado mexicano cien por ciento digital arrancó operaciones en Monterrey, dijo Ricardo Weder, CEO y fundador de la compañía.

Con dicho monto, la firma proyecta operar su propio centro de distribución, generar tres mil empleos directos e indirectos en el mediano plazo y llegar a 200 mil usuarios durante los primeros años de operación.

“Monterrey es una ciudad muy importante para nosotros por el potencial que tiene, la sofisticación del usuario y muchas otras cosas. Ya estamos operando, tenemos el primer centro de distribución que tiene una capacidad para hacer miles de pedidos diarios y conforme vayamos creciendo iremos abriendo otros centros de distribución en diversas partes de la ciudad para estar siempre cerca de los usuarios”.

De acuerdo con Weder la compañía diseña, desarrolla e implementa la tecnología para respaldar sus diferentes procesos desde la gestión de surtido e inventario, hasta las operaciones de logística.

Por ello, dentro del capital humano que captará en el estado van desde desarrolladores y programadores hasta operadores logísticos.

“Somos una empresa cien por ciento mexicana con tecnología mexicana y para nosotros era bien importante estar en Monterrey.

“El principal problema de la gente del porqué no compra su supermercado en línea es que no confía en la calidad de los frescos, nosotros tenemos una reducción en el sistema de tiempo de frescos, no tenemos exhibición, el usuario no está tocando el fresco para seleccionarlo como sucede en el mercado tradicional, hay conocimiento a través de la tecnología que se está haciendo interacción con los frescos, hay un cuidado especial en esta parte que nos permite tener un diferencial claro”, detalló.

“Parte de la ventaja que podemos tener en eficiencia en costos y calidades es que nosotros somos dueños desde la compra, la relación con proveedores hasta la entrega y toda la data, procesos, nosotros los controlamos por lo cual podemos garantizar una mejor experiencia”, explicó.

En entrevista con El Financiero, el también ex CEO de Cabify la plataforma tecnológica de transporte resaltó que parte de la misión de Jüsto es dar un trato justo a los pequeños productores y pequeñas y medianas empresas que muchas veces no pueden acceder a los grandes supermercados.

“Parte de la idea que nosotros tenemos, es transformar la industria a través de la tecnología, pero también a través de prácticas justas para los “justicieros”, usuarios, proveedores y comunidades donde trabajamos”.

“Esta parte para nosotros es relevante porque muchas veces para las Pymes y los pequeños productores o hay mucho intermediario que se queda con gran parte de la ganancia o no tienen acceso a los supermercados por las condiciones comerciales que les imponen. Nosotros trabajamos en el desarrollo de pequeños productores en diversas categorías como frescos, lácteos y, también adicional a ese segmento, nos gusta incluir marcas locales, que se mueven en cada uno de los mercados y de ahí no solo llevarlas a otras partes de México sino a otros países”, comentó.

Sin revelar montos, el directivo dijo que sólo durante este año la compañía creció más de diez veces su tamaño y prevén continuar con ese ritmo debido a su plan de expandirse por América Latina.

Actualmente ya opera en Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Brasil y Perú.

La pandemia, fue un reto muy importante para la empresa ya que justo cuando comenzaba operaciones, la crisis sanitaria estaba por extenderse en México.

“Es una situación sumamente desafortunada, pero, en el caso de nuestra industria aceleró mucho el crecimiento. “No teníamos muchas cosas listas, vino un aumento de la demanda, pero nosotros no estábamos para nada preparados fue un reto grande”.

“La realidad es que somos una empresa muy joven, tenemos dos años y medio y llevamos poco tiempo, y sin duda alguna no estábamos preparados, pero, este golpe de realidad nos hizo redoblar los esfuerzos y también, ver la importancia que tenía esta industria esencial para seguir mejorando y avanzar en nuestra propuesta de valor”, puntualizó.