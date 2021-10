Debe Gobierno modificar políticas que frenan crecimiento: ANEI

La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) instó al Gobierno Federal y al Banco de México a cambiar las políticas públicas que han frenado el crecimiento, empleo y salarios, lo que ha generado problemas sistémicos de fondo, como la pobreza, desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades.

Durante el foro “Una perspectiva del contexto político y económico del México actual”, realizado por la ANEI, el presidente fundador de ese organismo de la iniciativa privada, Fernando Turner Dávila, a nombre de 7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas del país, exigió que se instrumenten políticas efectivas para garantizar un crecimiento sostenido y permanente de la inversión, dejando de lado el casuismo, el empirismo, la ocurrencia y las malas ideas que aún persisten, a pesar de su fracaso.

“En México necesitamos con urgencia una política monetaria que cree las condiciones para que la banca cuando menos duplique su tamaño en relación con la economía y se eliminen su prácticas oligopólicas. Banxico ha fallado en su obligación de desarrollar un sistema bancario suficientes y competente”, dijo.

Cuestionó el por qué no se han cambiado las malas políticas fiscales, monetarias y de protección a los ubicuos monopolios públicos y oligopolios privados que lastran la competitividad de millones de empresas pequeñas, y hacen inoperante la lucha contra la inflación, a pesar de mantener permanentemente altas tasas de interés.

La ANEI lamentó que los políticos y los líderes cupulares de la iniciativa privada no entiendan que los malos resultados en empleo, salarios y bienestar, se deben a pésimas políticas públicas que se siguen manteniendo y ahora se acompañan con una actitud gubernamental adversaria a la actividad privada y acciones para reestablecer el poder de monopolios públicos.

Demandó que establezcan las condiciones para que la banca proporcione adecuada y suficientemente el financiamiento necesario para la inversión de millones de empresas que tienen décadas padeciendo falta de financiamiento, porque es más rentable prestarle al gobierno sin ningún límite y sin riesgo, que realizar su función principal que es evaluar riesgos y prestar a las empresas.

Sin financiamiento, la economía nunca alcanzará el dinamismo que requiere su población joven y deseosa de trabajar y emprender, agregó

Lamentablemente, agregó que eso no se ha hecho y se ha generado un problema sistémico donde se ha preferido un sistema bancario minúsculo, oligopólico, conservador, caro y rentista.

“No se entiende que una política de altas tasas de interés permanente de altas tasas de interés, disque para combatir la inflación no le hace nada a los oligopolios ni a los monopolios del gobierno que tienen precios que no son de mercado, pues en México imperan las prácticas anticompetitivas a las cuales no se les ha hecho mella, pero que sí ocasionan entrada de peligrosos capitales golondrinos que sobrevalúan el tipo de cambio”.

Destacó que en México existen 7 millones de empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas que quieren progresar y ser competitivos a nivel mundial, pero se enfrentan a un enemigo interno que las frena y las condiciona al infantilismo, la improductividad y la ineficiencia.