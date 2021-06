Costará transición de Nuevo León 5 mdp

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, dijo que el Estado cuenta con cinco millones de pesos, establecidos por el Congreso local en el presupuesto, para la transición del actual al próximo gobierno estatal.

Por lo que se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo el cambio de poderes.

Además, señaló que Samuel García, virtual ganador para sustituirlo deberá tener la voluntad y disposición de cogobernar con el Congreso local ya que sí es posible gobernar un estado bajo esta premisa.

Sobre si este tiene la experiencia o será capaz de gobernar, señaló que esto dependerá del equipo que conforme y de los puentes que tienda en las Cámaras.

“Me cae bien Samuel, es un joven que ha trabajado, inquieto, no sé si tenga o no la experiencia, eso lo va a decidir el propio Gobierno, no le puedo dar ningún consejo, no estoy para darle consejos a nadie”, subrayó “El Bronco”.