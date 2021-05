Recomprará Femsa deuda por 1,000 mde

Como parte de su estrategia para fortalecer su estrategia financiera, Fomento Económico Mexicano (Femsa) emitió un anuncio de recompra de notas senior por un monto de mil millones de euros (mde) con vencimiento en el 2023.

En un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dijo que emitió un aviso a los tenedores de sus títulos de deuda denominados senior notes con vencimiento en 2023, en circulación, mismos que devengan intereses a una tasa de 1.75 por ciento informando el precio de amortización anticipada de los títulos de deuda.

“Según se informó previamente, la fecha de amortización anticipada de los títulos de deuda será el 23 de mayo de 2021”, señaló la empresa.

Detalló que el pago de los títulos de deuda se llevará a cabo el día hábil inmediatamente previo a la fecha de amortización vía crédito a la cuenta del fiduciario, como agente de pago de los títulos de deuda.

“El fiduciario causará que los fondos sean pagados a The Bank of New York Mellon, London Branch, como depositario común de Clearstream y Euroclear, para pago a sus participantes por un monto total de mil 39 millones 145 mil 524.30 euros (o aproximadamente 1,039.15 euros por cada 1,000 euros de principal de los títulos de deuda), que constituye el precio de amortización de los títulos de deuda”, indicó.

Comentó que el precio de amortización incluye una prima de amortización anticipada de 39 millones 145 mil 524.30 euros. Adicionalmente al precio de amortización anticipada, los tenedores recibirán intereses devengados no pagados sobre el principal de los títulos de deuda del 20 de marzo de 2021 al (pero sin incluir a) la fecha de amortización en la cantidad de tres millones 68 mil 493.15 euros.

A finales del mes de abril, Femsa colocó dos bonos vinculados a la sostenibilidad por un monto conjunto de mil 200 millones de euros.

En su momento, la empresa dijo que emitió exitosamente 700 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2028, devengando intereses a una tasa anual de 70 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 0.551 por ciento y 500 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2033, devengando intereses a una tasa anual de 88 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 1.068 por ciento.

“Femsa utilizará los recursos obtenidos para redimir su bono de mil millones de euros en notas senior con vencimiento en 2023 y tasa anual de 1.75 por ciento, de conformidad con los términos del contrato bajo el cual se emitieron dichas obligaciones, y el resto, si lo hubiera, será usado para propósitos corporativos en general”, dijo la empresa en ese entonces.