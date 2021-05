Crecerá 7% exportación de electrodomésticos

Las exportaciones de electrodomésticos que se fabrican en Nuevo León (NL) podrían alcanzar los cuatro mil 150 millones de dólares, para el cierre del año, lo que representa un crecimiento de entre el cinco y siete por ciento para el cierre del año, respecto a lo logrado en el 2020, estimó Betsabé Rocha Nieto, directora del Clúster de Electrodomésticos (Clelac) en el estado.

“Este año las proyecciones son de crecimiento. Muchas empresas han logrado captar nuevos proyectos de producción en las plantas ubicadas en nuestro estado, por lo que esperamos un panorama igua“Cerramos muy bien en el 2020 inclusive muy a la par del 2019, qué quiere decir eso que no tuvimos un decrecimiento, y eso es algo muy importante y también fue porque, tal vez el consumidor local no compraba, y de alguna manera las empresas que están aquí, se trajeron proyectos que no se podían fabricar en Estados Unidos, porque allá sí tuvieron un peso fuerte de la pandemia y el gobierno llegaba con subsidios a las personas y no iban a trabajar, los mandaban (los proyectos) a México porque aquí sí podrían sacar adelante la producción, de alguna manera eso compensó, el que se trajeran nuevas líneas de producción”, detalló.

La también, exsecretaria Técnica de la Secretaría de Economía y Trabajo de NL, mencionó que al interior del Clelac realizó una encuesta sobre los planes y proyectos de estos, el 85 por ciento “tenía pensado una expansión o traer nuevas líneas de producción, comprar más terrenos o mínimo adaptarse a lo que tenían e incorporar nuevas líneas, eso quiere decir que vamos bien”.

Peso a esto, aún hay retos que la industria debe enfrentar para ser más competitiva, por ello, es necesario fortalecer la cadena regional de suministro, el desarrollo de proveedores ya sea a través de locales o nuevas inversiones y apostarle a la transformación digital.

“El nearshoring te dice que, en vez de fabricarlo en otra parte, es hacerlo más cerca de tu planta para evitar todas las eventualidades, que ya nos dimos cuenta de que sí suceden, ya no solo por una guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando llegó la pandemia, no era cuánto costaba cierto insumo, era, dame lo que tengas porque no hay disponibilidad”, puntualizó.