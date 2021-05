Exhibe Go Gaba presuntas pruebas de fraude de The Coca Cola Co

José Antonio del Valle, director general de GO GABA, lanzó ayer en un sitio en internet en donde exhibe videos en donde da a conocer audios y documentos que presuntamente demuestran el fraude y robo de propiedad intelectual realizado por The Coca Cola Company (TCCC) en su contra desde 2017.

El empresario señaló que los prejuicios por este fraude en su contra fueron evaluados por las autoridades correspondientes en aproximadamente 345 millones de dólares, el sitio en donde están los videos es www.destapandolaverdad.com.

Sin embargo, la empresa transnacional siempre ha insistido que el convenio y sus prohibiciones de no competir con Go Gaba solamente aplicaban en México, al parecer algo que no es así.

José Antonio del Valle

En el documental exhibido, se muestra a Luiz Resende, quien fungía como vicepresidente de finanzas de TCCC, intentando con un ‘toque’ reducir la prohibición global, a México.

Asimismo, acusan a la embotelladora de pretender convertir cláusulas del contrato no obligatorias, en obligatorias de forma unilateral y engañosa en contra del emprendedor mexicano.

El contrato firmado en diciembre de 2017 entre ambas partes protegía el secreto industrial de Go Gaba, ya que la refresquera, sus partes relacionadas y subsidiarias, no participarían en otro proyecto que implicara la producción, distribución o venta de una bebida similar a Go Gaba, durante al menos 30 meses después de que terminara el periodo de exclusividad.

Pero antes de que se cumpliera medio año de la firma del acuerdo, Coca-Cola lanzó Fanta Gaba en Japón, por lo que el acuerdo de exclusividad y no competencia se violó en su totalidad.

“Esto afecta a los embotelladores de manera profunda porque la marca Coca-Cola claramente se ve afectada por las acciones de Coca-Cola Company”, refiere la información.

Del Valle menciona que “el objetivo principal de la difusión de este documental es obtener justicia y que es lamentable que una transnacional esté pasando por encima de la ley, mintiéndole a las autoridades, aprovechando su poder político y económico”.

Consultores de Comunicación de Del Valle indicaron que esta situación afecta también a los embotelladores de TCCC en México de manera profunda porque la marca claramente se ve afectada por estas acciones.

Por otro lado, señalan que Resnede, brasileño radicado en México, defraudó a un emprendedor mexicano de un proyecto que tardó más de 10 años en construirse.

Manuel Arroyo hoy Director Mundial de Mercadotecnia de TCCC está imputado en las acusaciones a raíz de su gestión en México.

“Este es el claro ejemplo de una multinacional, con avaricia y malas prácticas corporativas, destruyendo los sueños de un mexicano que quería hacer algo por su país”, señalaron. “La multinacional ha pasado por encima de las autoridades mexicanas al sacar del país a los testigos clave, y no presentarlos al ser requeridos mediante citatorios oficiales.

“Coca-Cola afirma un compromiso con México pero defraudó y le robó a un emprendedor mexicano, para luego engañar a las autoridades y pervertir el curso de la justicia mexicana”, acusaron.