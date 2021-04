Recupera Nuevo León empleos con mejores salarios

Aunque hasta marzo de este año Nuevo León (NL) todavía tiene un saldo de 11 mil 414 empleos menos que los del mismo mes del 2020, antes de que se resintieran con fuerza los efectos provocados por las medidas anti-covid19, las plazas recuperadas tienen mejores salarios, según se desprende del reporte del IMSS.

Por ejemplo, en el periodo abril-junio del 2020 la entidad perdió 80 mil 841 plazas laborales, pero a partir de julio empezó una tendencia de recuperación mes a mes, con excepción de diciembre que por cuestiones de estacionalidad cuando bajó contra noviembre, recuperando 69 mil 427 plazas laborales pérdidas en el segundo trimestre del 2020.

En marzo de este año, NL recuperó empleos en prácticamente a todos los niveles de sueldo, pues solamente los que devengan un ingreso de siete, nueve, 16 y 17 salarios mínimos tuvieron menores niveles que en el mismo mes del 2020.

Por el lado positivo, la entidad registró 388 mil 866 mil empleos de dos salarios mínimo, lo que representó una caída de 35 mil 121 plazas con relación al año pasado, y 74 empleos menos de un salario mínimo, para llegar a 916 plazas el mes pasado.

Los empleos con un mayor alza fueron los que devengaron 10 y 12 salarios mínimos, pues reportaron un aumento de mil 870 y mil 391 puestos de trabajo, respectivamente, más que en marzo del 2020.

Los trabajos que pagan un sueldo de 25 salarios mínimos o más sumaron 43 mil 418, lo que implicó un alza de 907 plazas respecto a marzo del año pasado.

Jorge Moreno, catedrático e investigador de la facultad de economía de la UANL, señaló que una razón de la recuperación de empleos mejor pagados se explica porque muchos de ellos pueden realizarse desde casa.

“La razón que encuentro de porque se han recuperado los empleos mejor pagados es que éstos tradicionalmente han podido migrar hacia home office y esto hecho implica que son trabajos de alta especialización y muy técnicos, los conocidos como mente-factura”, indicó.

Agregó que el hecho de que NL sea un estado con un porcentaje muy importante en estas áreas de especialización, muestra que este sector no es tan afectado, ya que en la entidad se distingue por ser oferente y demandante de este tipo de capital humano.

Destacó que los empleos de bajos salarios que no pueden migrarse hacia trabajo a distancia, pues no tienen esa capacidad, son los que siguen sin recuperarse y que probablemente tengan un efecto en su nivel de ocupación hasta que no se resuelva el tema de la vacunación.

Otro analista señaló que, “la reactivación de las actividades no esenciales a partir de junio del año pasado fue el principal factor que le permitió a Nuevo León iniciar con la recuperación de los empleos perdidos”.

Añadió que la creación neta de 187 empresas en los últimos tres meses también apoyó la recuperación del empleo en la entidad.