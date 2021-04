Genera Metalsa Ebitda de Dls 210 millones en 2020

Metalsa, la líder en producción de chasis para vehículos ligeros en las Américas, generó 210 millones de dólares de Ebitda en 2020, su resultado se vio afectado por una caída de 39 por ciento en la primera mitad del año, pero conforme la empresa implementó medidas de reducción de costos y se recuperó la producción en la industria automotriz, en la segunda mitad superó la cifra lograda en 2019 para el mismo período.

La empresa regiomontana proyecta elevar su Ebitda a 300 millones en 2021 y 330 millones en 2022. Fitch Ratings calificó su reciente emisión de bonos por 300 millones de dólares, para refinanciar la deuda existente, como ‘BBB-’

Los ingresos de las notas se utilizarán principalmente para financiar la oferta pública de adquisición de las notas 2023 de Metalsa. así como para fines corporativos generales. Los pagarés estarán garantizados por Metalsa Roanoke, Inc. y Metalsa Structural Products, Inc., los mismos garantes que los pagarés de 2023, y tienen el mismo rango que la deuda no garantizada de Metalsa.

Las calificaciones de Metalsa reflejan su sólida posición comercial como proveedor Tier 1 de chasis de vehículos ligeros de carrocería sobre bastidor (BOF) y piezas estructurales para vehículos comerciales, sus relaciones a largo plazo con los clientes y el compromiso de la dirección de mantener un perfil financiero sólido. Las calificaciones están limitadas por el comportamiento cíclico de la industria, la concentración de clientes con tres clientes principales y la concentración de ingresos en América del Norte.

Metalsa también es uno de los principales proveedores de rieles laterales para vehículos comerciales en Norteamérica y Brasil. La compañía tiene un sólido historial de expansión de las relaciones con los clientes de los fabricantes de equipos originales y tiene presencia en Asia, principalmente como proveedor de rieles laterales para vehículos comerciales.

La empresa obtiene alrededor del 85 por ciento de sus ingresos de la venta de estructuras de chasis, que se utilizan en camionetas pickup medianas y grandes, así como en grandes vehículos deportivos utilitarios. La fuerza relativa de las ventas de camionetas en comparación con otras clases de vehículos livianos ha continuado durante la pandemia, y se espera que la preferencia de los consumidores por este tipo de vehículos se mantenga sólida durante los próximos años.

La compañía ha financiado el crecimiento a través de una combinación de flujo de efectivo generado orgánicamente, deuda y contribuciones de capital de la matriz Grupo Proeza, SAPI de CV, mientras que las proyecciones de Fitch Ratings no contemplan contribuciones de capital futuras para fortalecer aún más la estructura de capital de Metalsa.