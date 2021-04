Heredaría Adrián de la Garza deuda de 10 mil millones de pesos

Sobre la deuda de alrededor de 10 mil millones de pesos que le heredaría la actual administración, el candidato Adrián de la Garza señaló que echaría a andar diversos mecanismos que tendrían un efecto positivo en diversos rubros y con ello tener finanzas sanas.

Entre estos está tener capacidad de gestión, ser más eficientes a la hora de recaudar, renegociar los pasivos y consolidar las obligaciones de los entes descentralizados, entre otros.

“Se que ha habido una falta de capacidad del gobierno del Estado en este sexenio para poder hacer esa capacidad de gestión y yo tengo el expertise para lograr, si es posible en el primer año, eliminar el déficit sostenido durante los últimos años y que genera que haya mayor deuda en el Estado”.

De la Garza Santos aseguró que utilizar declaraciones y recursos disruptivos para solicitar recursos o referirse a la Federación, no es conveniente, ya que solo evidencia la falta de capacidad de gestión y perjudica al Estado.

“Como Gobernador (voy a ser) preciso, puntual, técnico, con planeación, con estrategia, mejora continua para poder lograr los objetivos y darle los resultados a la gente (…) no lo vamos a hacer a través de declaraciones, de un recurso disruptivo porque al final de cuentas puedes tener muy buen discurso político, pero si no tienes la capacidad de gestión no sirve de nada y eso es en perjuicio del Estado”.