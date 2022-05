Vámonos de viaje: ¿Cuánto saldría volar desde el AICM o el AIFA?

Estamos a unos pocos meses de que inicien las vacaciones de verano, si has estado pensando en darte una escapadita, pero no sabes si te conviene más volar desde el AICM o desde el AIFA; no te preocupes, nosotros te decimos.

En esta ocasión comparamos los precios de los boletos dependiendo si sales de cualquiera de los dos aeropuertos con destino a Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y Acapulco.

La búsqueda de los boletos se llevó a cabo este mismo miércoles a partir de una página en la que te muestra las distintas opciones de aerolínea y siendo todos vuelos directos. Las cotizaciones se hicieron para fechas de la segunda semana de julio.

Viajemos a Oaxaca

Al buscar los vuelos para Oaxaca, Oaxaca, desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) los precios en las distintas aerolíneas fueron:

Viva Aerobus: 2 mil 359 pesos.

2 mil 359 pesos. Aeroméxico : 2 mil 499 pesos.

: 2 mil 499 pesos. Volaris: 2 mil 936 pesos.

Por otra parte, al buscar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) los precios fueron:

Viva Aerobus : 2 mil 500 pesos.

: 2 mil 500 pesos. Aeroméxico: 2 mil 165 pesos.

2 mil 165 pesos. Volaris: 2 mil 407 pesos.

Viajemos a Puerto Escondido

Cambiando de destino y ahora buscando vuelos para Puerto Escondido, Oaxaca, desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) los precios en las distintas aerolíneas fueron:

Viva Aerobus : 2 mil 252 pesos.

: 2 mil 252 pesos. Aeroméxico: 3 mil 453 pesos.

3 mil 453 pesos. Volaris : 2 mil 543 pesos.

: 2 mil 543 pesos. Aeromar: 2 mil 386 pesos.

Mientras que al buscar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) los precios fueron:

Viva Aerobus: 2 mil 339 pesos.

2 mil 339 pesos. Aeroméxico : 2 mil 328 pesos.

: 2 mil 328 pesos. Volaris: 2 mil 167 pesos.

2 mil 167 pesos. Aeromar: 2 mil 506 pesos.

Viajemos a Cancún

Ahora buscando irnos a las playas blancas de Cancún, Quintana Roo desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) los precios en las distintas aerolíneas fueron:

Viva Aerobus : 2 mil 983 pesos.

: 2 mil 983 pesos. Aeroméxico : 4 mil 039 pesos.

: 4 mil 039 pesos. Volaris: 3 mil 487 pesos.

Al buscar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) los precios fueron:

Viva Aerobus: 2 mil 090 pesos.

2 mil 090 pesos. Aeroméxico: 2 mil 324 pesos.

2 mil 324 pesos. Volaris: 2 mil 008 pesos.

Viajemos a Acapulco

Nuestro último destino son las playas de Acapulco, Guerrero y al buscamos salir desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) los precios en las distintas aerolíneas fueron:

Viva Aerobus : 2 mil 214 pesos.

: 2 mil 214 pesos. Aeroméxico : 2 mil 473 pesos.

: 2 mil 473 pesos. Volaris : 2 mil 512 pesos.

: 2 mil 512 pesos. Aeromar: 2 mil 335 pesos.

Por otra parte, al buscar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) los precios fueron: