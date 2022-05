Reparto de utilidades 2022: ¿Cuándo se pagan a los trabajadores?

Según la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, el reparto de utilidades es un derecho constitucional de toda persona que tiene una relación laboral contractual con una empresa y un patrón.

Sesenta días después de presentar la declaración anual del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas, físicas o morales, tienen la obligación de repartir utilidades entre sus trabajadores.

De acuerdo con el SAT, “todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran”.

Las personas que no tienen derecho al pago por parte de la empresa son: administradores, gerentes generales, socios y accionistas; así como trabajadores eventuales y prestadores de servicios profesionales por honorarios.

¿Qué es el reparto de utilidades?

De acuerdo con el Gobierno de México, es un derecho constitucional de la población trabajadora, que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen.

¿Cuándo se pagan las utilidades 2022 en México?

Tras considerar que el periodo para presentar la declaración anual de las personas morales es del 1 al 31 de marzo, la fecha para recibir este beneficio es del 1 de abril al 30 de mayo.

Mientras que, para las personas físicas, el periodo para el pago de PTU es del 1 de mayo al 29 de junio.

¿Cómo se calcula el pago de utilidades?

De acuerdo con la empresa Sodexo, dedicada a la gestión de servicios para personal, el pago de utilidades debe ser calculado de la siguiente forma:

Determinar los ingresos gravables, los cuales se definen restando los no deducibles y las deducciones a los ingresos brutos.

Aplicar porcentaje de la participación de los colaboradores. Este es determinado por el SAT y este 2021, el porcentaje aplicado es del 10 por ciento.

Determinar número de colaboradores.

Repartir en 2 partes de acuerdo con lo señalado anteriormente.

Calcular la parte por día ayuda a repartir de manera acertada y sencilla.

El pago de utilidades será mayor este 2022

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó a finales de febrero que el reparto de utilidades tendrá un incremento como resultado de la ley de outsourcing que entró en vigor en 2021.

En caso de que no te sea otorgado el reparto de utilidades, puedes acercarte a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.

Para el resto de la república, las personas que no hayan recibido su pago de utilidades pueden realizar una denuncia ante la STPS a través del siguiente correo: inspeccionfederal@stps.gob.mx. También pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde recibirán asesorías referentes al pago.