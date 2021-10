¿Cuándo volar del nido?

Salir de casa de tus padres e independizarte podría resultar imposible entre los requisitos que se piden y el ahorro que debes de generar. Hay opciones y zonas a muy buen precio que podrían acomodarse a tu bolsillo. La interrogante es ¿estoy listo para rentar y vivir solo?

Cristina Palacios, directora de operaciones de la plataforma de vivienda en renta Aptuno.mx, indicó que “tener estabilidad laboral es uno de los primeros puntos a cumplir para poder independizarte, si eres una persona que cambia constantemente de trabajo, probablemente no estés listo para dar ese paso. Rentar es un compromiso que implica gastos, responsabilidad y mucho orden financiero”.

Además de contar con un trabajo estable, la solidez económica y tener las deudas bajo control es una buena señal de compromiso.





De acuerdo con Palacios “rentar es una decisión que se debe de pensar detenidamente, desde comenzar con un ahorro, designar un presupuesto, emprender la búsqueda y validar que puedas cumplir los requisitos de renta. Generalmente se aconseja que el monto que designes al pago del arrendamiento oscile entre un 25 y 45 por ciento de tus ingresos netos mensuales”.

“Regularmente se solicita un mes de depósito, el mes de renta corriente, pago de una póliza, investigación, aval o fiador y es importante considerar el gasto de la mudanza y primer súper. En Aptuno.mx únicamente tienes que preocuparte por el primer mes de renta y acondicionar tu hogar como más te guste” comentó la especialista en vivienda.

Independizarse no tendría que ser un sueño difícil de alcanzar, comprar lo necesario y paulatinamente, es la mejor opción para no desestabilizar tus finanzas personales “evitar el sobreendeudamiento al momento de tomar esta decisión es fundamental, es importante tener un historial de crédito sano y confiable, no olvides que las tarjetas departamentales, planes de telefonía celular y créditos bancarios, incluyendo tarjetas, impactan directamente en el score crediticio y si tienes una mala calificación podrías tener complicaciones al momento de rentar”, señaló Palacios.

La privacidad es un tema recurrente en todos aquellos que buscan salir del nido, desde tener un espacio tranquilo sin interrupciones al momento de laborar en casa, invitar amigos y poner tus reglas; es una de las grandes motivaciones que llevan a las nuevas generaciones a buscar un espacio propio.

“Sabemos que vivir solos implica un gasto importante; como cualquier situación tiene pros y contras, sin embargo es un paso que necesariamente se tiene que dar, independientemente si lo haces con roomies, en pareja o solo. Analiza las opciones y no te “cases” con el primer inmueble que veas, evalúa tus finanzas y decídete por el que más ayude a tu cartera” finalizó la directiva.La edad ideal para ‘dejar el nido’ se estima entre 20 y 25 años, de acuerdo con expertos en psicología.

Se puede pensar en una estrategia para que la renta no salga muy onerosa: solo, en pareja o con roomies.

Lo más importante es analizar el bolsillo y destinar hasta 45 por ciento de los ingresos netos mensuales para la renta.