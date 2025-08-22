Wall Street ‘amanece’ con sólidas ganancias ante apuestas sobre recortes en la Fed: ¿Cuánto gana HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street registran fuertes incrementos, ya que los operadores comienzan a consolidar sus apuestas sobre ver recortes en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, después de que su presidente Jerome Powell, mostró una postura menos restrictiva durante su participación de esta mañana en Jackson Hole.

El Nasdaq registra la mayor alza con 1.82 por ciento, en los 21 mil 482.39 enteros, le sigue el Dow Jones con 1.76 por ciento más, en las 45 mil 583.23 unidades, seguido por el S&P 500 que sube 1.29 por ciento, hacia los 6 mil 453.82 puntos.

“Con Powell reconociendo que puede ser el momento para que la Fed modifique su política restrictiva, esto preparó al mercado para un repunte de alivio a corto plazo. La Reserva Federal se encuentra en una situación difícil, con la inflación repuntando y el mercado laboral comenzando a deteriorarse”, dijo a Bloomberg, Bret Kenwell, de eToro.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Europa HOY 22 de agosto?

En México, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores incrementa 0.59 por ciento, en los 59 mil 12.95 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.53 por ciento más, ronda en los mil 181.02 enteros.

En Europa las ganancias son de 0.61 por ciento para el IBEX 35 de España que se coloca en las 15 mil 393.60 por ciento, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.51 por ciento, en los 7 mil 981.88 enteros, el FTSE 100 de Londres con 0.39 por ciento, ronda en los 9 mil 344.25 puntos, y el DAX en Alemania con 0.35 por ciento, se coloca en los 24 mil 375.96 enteros.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 22 de agosto

Los crudos marcadores presentan avances de 0.58 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 63.89 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.41 por ciento más, se situó en los 67.95 billetes verdes por unidad.