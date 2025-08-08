Peso se aprecia tras aclaración de arancel de Trump al oro: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 8 de agosto.

La cotización del peso ante el dólar de este viernes 8 de agosto refleja las condiciones económicas actuales y las decisiones del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio también se ve afectado por la decisión del presidente Donald Trump de aplicar un arancel a los lingotes de oro, una medida aclarada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

Cotización del dólar HOY 8 de agosto

El precio del dólar es de 18.57 pesos mexicanos por billete verde tras una depreciación de 0.22 por ciento, según datos de Bloomberg.

El tipo de cambio interbancario refleja la estabilidad del peso mexicano a pesar de la reciente volatilidad en los mercados globales provocada por los aranceles de Trump.

¿Cómo se comportó el dólar en la sesión anterior?

El dólar cerró el 7 de agosto en 18.63 pesos por divisa, mostrando un ligero aumento de 2 centavos en comparación con la jornada anterior.

Esta leve fluctuación en el tipo de cambio estuvo relacionada con la respuesta del mercado a la reciente decisión del Banco de México de recortar su tasa de interés en 25 puntos base, una medida que se esperaba ampliamente y que no sorprendió a los analistas.

La medida del Banxico de bajar la tasa de interés a 7.75 por ciento tuvo un efecto inmediato en el tipo de cambio. La reducción se considera un intento de estimular la economía mexicana, que ha mostrado señales de desaceleración.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex Grupo Financiero, comentó que “era una decisión ampliamente descontada, no hubo sorpresas en el comunicado”. Esta estrategia busca facilitar el acceso al crédito y fomentar el consumo, lo que podría tener efectos positivos en el crecimiento económico a largo plazo.

Así está el tipo de cambio en bancos mexicanos

Este es el precio del dólar en distintas instituciones financieras este viernes 8 de agosto.

Banco Azteca : 19.25 pesos a la venta

: 19.25 pesos a la venta Banamex : 19.07 pesos a la venta

: 19.07 pesos a la venta BBVA : 18.84 pesos a la venta

: 18.84 pesos a la venta Banorte: 18.95 pesos a la venta

Estas cifras reflejan el costo que los consumidores deben considerar al realizar transacciones en dólares, ya sea para viajes, compras en el extranjero o transferencias de dinero.