Las Bolsas asiáticas suben por la Fed

Las acciones asiáticas subieron por la especulación de que la Reserva Federal está cerca del final de su ciclo de ajuste después de que el banco central dijera que cualquier ajuste adicional dependería de los datos.

“El mercado ha digerido la decisión del FOMC ( Comité de Operaciones de Mercado Abierto) y la opinión es que Powell no es más agresivo que antes, por lo tanto, volvemos a la expectativa y el cronograma de la tasa máxima original”, dijo Mingze Wu, operador de divisas en StoneX Group en Singapur.

El índice Topix de Japón subió un 0.5 por ciento.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.1 por ciento.

El Índice Compuesto de Shanghái de China cambió poco.

El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.8 por ciento.

El Banco Central Europeo elevará su índice de referencia otro cuarto de punto el jueves, según una encuesta de Bloomberg. Los inversores seguirán la reunión en busca de alguna pista sobre si el aumento es el último en el ciclo de endurecimiento de la moneda.

“Dado que el mercado ya valora por completo el alza esta semana y el BCE no está dispuesto a comprometerse de una forma u otra para septiembre, no esperaríamos mucho impacto en el euro, que sigue estando principalmente basado en datos”, estrategas de Bank of America, incluido Athanasios Vamvakidis, escribió en una nota.

Varias de las principales empresas europeas están reportando ganancias el jueves. Los ingresos netos del segundo trimestre de BNP Paribas SA superaron las estimaciones y el fabricante de medicamentos Roche Holding informó que las ventas del primer semestre estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas.

Posible pausa

Hubo algo para todos en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles después de que la Fed elevó su índice de referencia a un máximo de 22 años, pero el mercado terminó la sesión de Estados Unidos apostando a que el próximo movimiento posiblemente sería una pausa.

Los comerciantes y los formuladores de políticas de la Fed también tendrán muchos datos de Estados Unidos para examinar el jueves, incluido el PIB, los gastos de consumo personal y las solicitudes iniciales de desempleo.

El promedio industrial Dow Jones ganó por decimotercer día el miércoles, la racha ganadora más larga desde 1987.

Otro impulsor en la sesión de Estados Unidos fue un lote de informes de ganancias. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, subió en las operaciones finales después de proyectar ingresos que superaron las estimaciones, mientras que eBay cayó debido a una perspectiva de ganancias decepcionante.

XPeng se eleva

XPeng obtuvo el mejor desempeño en el Índice Asia Pacífico de MSCI Inc., saltando más del 30 por ciento, luego de que Volkswagen AG dijera que planeaba invertir 700 millones de dólares en el fabricante chino de vehículos eléctricos.

Los bonos del Tesoro cambiaron poco, mientras que el yen se fortaleció por cuarto día, y los operadores esperaban una decisión política del Banco de Japón el viernes para una posible orientación sobre un cambio en la política de control de la curva de rendimiento del banco central.

En materias primas, el petróleo avanzó en medio de caídas en los inventarios de crudo de Estados Unidos y el oro subió por tercer día consecutivo.