Nubank ‘muestra el músculo’ en Wall Street: debuta como el banco latino más valioso

Nu Holdings, el banco digital brasileño cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, recaudó 2 mil 600 millones de dólares en una oferta pública inicial de Estados Unidos con un precio que alcanzó la parte superior de un rango que había reducido anteriormente.

La compañía, que opera como Nubank, vendió el miércoles 289 millones de acciones a 9 dólares cada una después de ofrecerlas entre 8 y 9 dólares según un comunicado que confirmaba un informe anterior de Bloomberg News.

La semana pasada, Nubank había reducido el rango propuesto anteriormente, con el que buscaba recaudar hasta 3 mil 180 millones de dólares.

Berkshire compró 10 por ciento de las acciones de la oferta, comentó una persona familiarizada con el asunto quien pidió no ser identificada porque no era información pública. Berkshire no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada al asistente de Buffett.

Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de 41 mil millones de dólares basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de 44 mil millones de dólares.

La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco, con un valor de mercado de 38 mil millones de dólares.

Sequoia Capital, que invirtió 1 millón de dólares en Nubank en 2013 en una ronda de capital semilla, ahora tiene una participación que vale 7 mil 100 millones de dólares a un valor por acción de 9 dólares, según documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.

Participación de Berkshire

Berkshire invirtió en Nubank en junio, cuando adquirió una participación de 500 millones de dólares que valoraba a la compañía en 30 mil millones de dólares, explicó una persona familiarizada con el asunto en ese momento.

La oferta es liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Citigroup Se espera que las acciones comiencen a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU. Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de São Paulo con el símbolo NUBR33.

La salida a bolsa contribuye al récord histórico ya establecido para el año en las bolsas de EU. Al menos 469 empresas han recaudado un total combinado de más de 161 mil millones de dólares, sin incluir las empresas cheques en blanco, según datos compilados por Bloomberg.

Nubank sigue a una ola récord de salidas a bolsa brasileñas, que incluye a casi 50 empresas con una recaudación de más 12 mil millones de dólares este año. Si bien el desordenado entorno político y las próximas elecciones presidenciales de Brasil ya han comenzado a socavar la demanda de nuevos acuerdos, los banqueros esperan que algunas transacciones avancen en los próximos meses.

Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, tenía más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre. Proporciona productos financieros fáciles de usar y con tarifas relativamente bajas.

Buscando expanderse

La compañía informó que tuvo una pérdida de 99 millones de dólares sobre ingresos de mil 60 millones de dólares para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron 607 millones de dólares y los honorarios y comisiones representaron el resto de dicha suma.

Nubank advirtió a los inversionistas que se preparen para las “implicaciones de ganancia a corto plazo” del impulso de expansión de la empresa.

El director ejecutivo, David Vélez, tendrá una participación en la empresa de aproximadamente 8 mil 900 millones de dólares de acuerdo al precio de la OPI. Su cofundadora, Cristina Junqueira, tiene una participación avaluada en mil 100 millones de dólares.

Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.

Vélez, quien es colombiano, tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, quien salía de una temporada en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que lo ayudara a crear una alternativa.

Brasil, como gran parte de América Latina, está plagado de costosos servicios financieros que están disponibles solo para una parte limitada de la población. Los bancos centenarios dominan el mercado acosado por barreras burocráticas. Aun así, un alto porcentaje de los 700 millones de habitantes de la región posee teléfonos móviles, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los bancos digitales.