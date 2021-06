El peso ‘no levanta cabeza’ frente al dólar

Sobre el cierre de la semana, el dólar mantiene la fortaleza frente a sus principales cruces y el peso no es la excepción.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se deprecia 1.10 por ciento, para ubicarse en 20.65 unidades, esto en el ámbito interbancario.

La paridad dólar peso toca un mínimo de 20.37 unidades a las 6:58 horas.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 21.12 unidades, de acuerdo con Citibanamex.

El índice Bloomberg que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas sube 0.39 por ciento a los mil 145 puntos.

Más temprano, la momentánea apreciación del peso era producto de una corrección a la baja tras perder terreno durante cinco sesiones consecutivas.

“Cabe mencionar que en el mercado cambiario las divisas muestran un desempeño mixto y con pocos cambios. Lo anterior se debe a la escasez de información económica relevante, principalmente en Estados Unidos en donde no se publicará información económica”, comentó Gabriela Siller.

Cabe mencionar que, aunque este viernes no es un día feriado para los mercados financieros en Estados Unidos, la reciente confirmación por parte del presidente Joe Biden del 19 de junio como el Día de la emancipación (Juneteenth), como un día feriado a nivel federal, podría hacer que en los siguientes años varias empresas del sector privado e inclusive el sector financiero no operen este día, algo que todavía no está definido.

En el mercado de capitales, los principales índices pierden en Europa, con retrocesos promedio cercanos a 0.89 por ciento en donde se destaca el FTSE 100 de Londres, que cae 1.13 por ciento y el DAX de Alemania, con un retroceso de 1.01 por ciento.

En el mercado de futuros de Estados Unidos también se observan pérdidas que están asociadas a la expectativa de que la Reserva Federal continuará adoptando un lenguaje menos flexible sobre el futuro de la política monetaria, luego del anuncio del pasado miércoles. La expectativa de menores estímulos monetarios eleva la probabilidad de pérdidas en los mercados de capitales.

En cuanto a indicadores económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la oferta y demanda global correspondiente al primer trimestre del 2021, que mostró un aumento real trimestral de 2 por ciento de acuerdo a cifras ajustadas por estacionalidad, siendo el tercer incremento consecutivo tras avanzar 5.1 por ciento. en el último trimestre de 2020.

Al interior de la demanda global, el mayor aumento se observó en la formación bruta de capital fijo, el consumo privado avanzó a una tasa trimestral de 2.9 por ciento hilando tres trimestres al alza, señal de que continúa la recuperación en la demanda interna. Asimismo, el gasto de gobierno contribuyó de manera positiva al crecimiento, al incrementarse ligeramente en 0.5 por ciento luego del retroceso de 0.2 por ciento observado en cuarto trimestre de 2020.

En términos anuales, la oferta y demanda global mostró una contracción de 2.9 por ciento, de acuerdo a cifras originales, hilando seis trimestres de contracciones anuales y registrando así el mayor periodo de retrocesos anuales consecutivos desde que inicia la serie en 1993.