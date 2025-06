Sustentabilidad inmobiliaria resiliente

México escaló en un año, del décimo al sexto lugar entre los principales países con certificaciones LEED ((Leadership in Energy and Environmental Design) en 2024, posición que expande los alcances de la sustentabilidad en la industria.Este resultado, de acuerdo con el U.S. Green Building Council (USGBC), es señal no sólo de los avances alcanzados en integrar a los edificios proyectos de diseño, construcción y operación considerados sostenibles.

En suma, el ranking revela el liderazgo de México en la región, al certificar 104 proyectos, equivalentes a un portafolio de 2.2 millones de metros cuadrados brutos de espacio certificado.

Peter Templeton, presidente y CEO del USGBC y GBCI considera que este avance en el país confirma la manera en que la inercia sustentable ha generado en el negocio.

“En las últimas dos décadas México se ha enfocado en cómo adoptar la sustentabilidad como un principio fundamental en todos los sectores y cómo estas prácticas pueden generar mejores estándares”, detalla.

Considera que uno de los principales desafíos ante un cambio climático que requiere de las prácticas ambientales resiliencia, se ubica en cómo conectar a la comunidad para impulsar en su adopción, así como ocurrió en el segmento corporativo y luego se expandió a industrial y vivienda.

Así el progreso, mantener el liderazgo y extender el crecimiento de aliados serán los principales desafíos para hacer factible una mayor penetración de las certificaciones, donde se ha comprobado la rentabilidad en la operación presente y futura de los inmuebles.

Rentabilidad sustentable

En este sentido, Verónica Ibarra, directora general de Sustentabilidad para México (SUMe), considera que la certificación LEED en México no sólo representa un compromiso tangible con el medio ambiente y la sostenibilidad, sino que “actúa como un poderoso imán para atraer inversiones, promover sociedades más saludables y prósperas, así como consolidar el liderazgo del país en la construcción de un futuro más sostenible”.

Desde su perspectiva, “la sostenibilidad es la respuesta para evolucionar las prácticas tradicionales y generar mayor valor, y LEED es el camino hacia la descarbonización del entorno construido en nuestro país. Ser el número uno en Latinoamérica en esta certificación demuestra que, en México, invertir en proyectos sostenibles ofrece beneficios financieros y comerciales”.

Por su parte Brasil es el otro país latinoamericano en aparecer en la lista de 2024, al ocupar el noveno lugar. Si bien Estados Unidos no está incluido en la lista, es el mayor mercado para LEED, con 56 millones de metros cuadrados brutos de espacio certificado en 2024.

Los resultados alcanzados en el mundo son relevantes, si se considera que a 25 años del lanzamiento de certificaciones se ha consolidado como el programa más empleado en el mundo, que impulsa la descarbonización del sector.

Para México, el alcance en este lapso ha representado la certificación de mil 800 proyectos y ha logrado integrar al mercado la v5 Pilot Beta, en los inmuebles Torre Diana y una nave industrial de AXO, ambos activos de Fibra Uno (FUNO).