¿Qué pasa si como sandía en ayunas?

Desde promover la salud del corazón hasta una buena digestión, son algunos de los beneficios de la sandía, pero, ¿estos cambian cuando se come en ayunas? (Foto: Especial El Financiero)

Si eres de las personas que evita comer sandía de noche por sus ‘efectos negativos’ en la salud, pero disfrutas de esta fruta, una alternativa es ingerirla durante las mañanas junto a otros alimentos como los chilaquiles con bistec, un huevo revuelto o el platillo que tú decidas desayunar.

Esto se debe a que se trata de un alimento rico en vitaminas, minerales y fibra, elementos que tienen un efecto positivo en la salud; sin embargo, tal como sucede con comer una manzana en ayunas, hay personas que consideran que es mejor consumir la sandía con el estómago vacío.

Lo anterior, debido a que la creencia apunta a que comerla en ayunas potenciará las bondades de la sandía, por lo que nos dimos a la tarea de investigar qué tan cierto es este rumor, tal como lo hicimos con los beneficios de tomar jugo de guayaba en las mañanas.

¿Cuál es la mejor hora para comer sandía? Esto pasa si la comes en ayunas

Si estás pensando en incluir la sandía en las mañanas para obtener más nutrientes beneficiosos para la salud, lamentamos decirte que esto no sucederá, ya que los beneficios de la fruta no cambiarán solo por el hecho de comerla en las mañanas.

El portal especializado en salud Healthline explica que esto se debe a que el cuerpo ha evolucionado para extraer la mayor cantidad de nutrientes al momento de comer, ya que incluso los humanos cuentan con 6 metros de intestino delgado y 30 metros cuadrados de área de absorción.

“Esta enorme área facilita la digestión de los nutrientes de la fruta, independientemente de si se consume en ayunas o con las comidas”, explica el portal en un artículo en el que desmiente los mitos de comer frutas en ayunas.

Comer sandía en ayunas no tiene beneficios adicionales. (Foto: Especial I El Financiero).

También explica que no es necesario ‘despertar al sistema digestivo’ comiendo una fruta, ya que “siempre está listo para entrar en acción en cuanto la comida toca la lengua, sin importar la hora”, por lo que no pasará nada extraordinario por comer sandía en ayunas.

O en palabras de la nutrióloga Joanna Foley para el portal GoodRX: "no necesitas comer fruta en ayunas para obtener estos efectos. Puedes obtener todos sus beneficios para la salud, ya sea que la comas con el estómago lleno o vacío".

Así que no existe una mejor hora para comer sandía y tampoco habrá beneficios adicionales si la comes en ayunas, ya que estos serán los mismos, siempre y cuando seas una persona saludable y sin ninguna afección médica.

¿Cuáles son los beneficios de comer sandía?

Aunque comer la sandía en ayunas no cambiará la manera en la que impacta en tu cuerpo, esto no quiere decir que no tiene ninguna bondad, ya que esta fruta es rica en vitaminas, minerales y fibra que benefician al organismo de diferentes maneras, ya sea que la comas con el estómago lleno o vacío.

Pues la sandía puede promover la digestión y hasta ayudar a mantener el corazón saludable, a continuación te contamos cuáles beneficios de la sandía sí cuentan con un respaldo científico.

¿Qué nutrientes aporta la sandía? Estas son las vitaminas y minerales que contiene

Si estás en busca de una fruta refrescante que pueda aportar a tu cuerpo una gran cantidad de nutrientes, no lo pienses más, ya que la sandía es una gran opción, además es muy versátil, pues la puedes comer con chamoy y chilito piquín e incluso con granola y miel de abeja.

Esto se debe a que la sandía es una fruta rica en vitamina A, B y C, así como minerales, entre los cuales destaca el potasio y el magnesio. Esta también tiene un buen contenido de fibra y antioxidantes, entre los cuales destaca el licopeno, el cual le brinda su característico color rojo, explica la revista El Poder del Consumidor.

La sandía es rica en vitaminas y minerales. (Foto: Wikimedia Commons)

Healthline agrega que la sandía es una buena fuente de citrulina, un aminoácido que puede mejorar el rendimiento deportivo.

¿Qué beneficios tiene la sandía para el estómago?

La sandía forma parte de los alimentos ricos en fibra, además tiene un buen contenido de agua, elementos que pueden beneficiar la salud digestiva, ya que ayuda a promover la regularidad de los movimientos intestinales, explica el portal Medical News Today.

Sobre los beneficios de comer fibra, como la que está presente en la sandía, Mayo Clinic agrega que este componente tiene la capacidad de aumentar el peso y tamaño de las heces, además las hace más blandas, lo que puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

La sandía es rica en fibra y agua, elementos que pueden beneficiar la salud digestiva. (Foto: Wikimedia Commons)

También indica que algunos estudios han encontrado que dietas ricas en fibra posiblemente ayudan a reducir el riesgo de padecer cáncer de colón, sin embargo, se necesitan más investigaciones sobre este tema.

¿Para qué sirve la sandía? Promueve la salud del corazón

Entre todos los componentes de la sandía se encuentra el licopeno y Healthline indica que existen investigaciones que han demostrado que este puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial, los cuales en niveles elevados se convierten en factores de riesgo de las enfermedades del corazón.

El portal agrega que la sandía también contiene citrulina, un aminoácido que puede aumentar los niveles de óxido nítrico en el cuerpo, lo que se traduce en un mejor control de la presión arterial.

¿Para qué es buena la sandía? Te ayuda con la hidratación

Durante los días calurosos mantenerse hidratado es muy relevante y la sandía te puede ayudar con este fin, ya que Medical News Today explica que la sandía contiene un 92 por ciento de agua, además aporta una buena cantidad de electrolitos, entre los que destaca el potasio.

La sandía es un buen refrigerio para mantenerse hidratado. (Foto: Archivo) (Cuartoscuro)

“La sandía es una de las mejores formas de mantenerse hidratado”, explica Emma Drackford, dietista certificada para el portal de Nike, por lo que puede ser un buen refrigerio para climas cálidos o después de entrenar, agrega Medical News Today.

¿Cuándo no es recomendable comer sandía? Los efectos secundarios

Aunque la sandía tiene algunos beneficios en la salud, no es recomendable comerla en grandes cantidades, además puede provocar efectos secundarios. Estos son:

Aumenta los niveles de azúcar en sangre : Medical News Today explica que la sandía contiene azúcar natural, por lo que las personas que deben controlar la glucosa, deben ser cuidadosas con la cantidad que comen.

: explica que la sandía contiene azúcar natural, por lo que las personas que deben controlar la glucosa, deben ser cuidadosas con la cantidad que comen. Puede causar problemas digestivos: la sandía contiene un grupo de carbohidratos llamados FODMAP, los cuales provocan molestias abdominales, hinchazón, gases y diarrea en algunas personas, en especial aquellas que padecen síndrome del intestino irritable, de acuerdo con Healthline.

La sandía se debe comer en cantidades moderadas. (Foto: Wikimedia Commons)