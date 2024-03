Agua de coco o de jamaica: ¿Cuál es mejor para los riñones?

¿Será melón, será sandía, será el agua fresca del otro día? Los tés calientes lideran los remedios caseros, pero las bebidas refrescantes también tienen su historia en los brebajes populares, como sucede con el agua de coco o de jamaica, los cuales durante años se han promovido para mejorar la salud de los riñones.

Los riñones están justo debajo de las costillas, son órganos del tamaño de un puño y con forma de frijol que se ven influidos por todo lo que consumes en tu alimentación cotidiana, aquí es donde importa si tomas mucho refresco todos los días o si bebes la cantidad suficiente de agua.

El agua de jamaica es una bebida saludable que también es remedio casero para malestares de los riñones y el hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo / El Financiero). (Imágenes de Shutterstock)

National Institutes of Health (NIH) explica que los riñones sanos se encargan de filtrar alrededor de media taza de sangre por minuto, con lo cual se eliminan de tu cuerpo los desechos y el exceso de agua a través de la orina. También ayudan a mantener un equilibrio de sales, agua y minerales en la sangre.

Entre los peores hábitos para los riñones encontramos un consumo poco saludable de líquidos, lo cual influye en la deshidratación que puede causar daño renal, infecciones urinarias, cálculos renales o biliares y estreñimiento.

En la búsqueda por remediar los males de estos órganos, las personas suelen tomar agua de coco y de jamaica, ¿pero qué tanto funciona?

El agua de coco es un remedio casero para diversos malestares del cuerpo, como los riñones y el hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo / El Financiero).

¿Qué hace el agua de jamaica en los riñones?

La jamaica se ha usado con fines cosméticos, culinarios, decorativos y medicinales. Es una planta que da flores comestibles, las cuales luego se convierten en bebidas como aguas, tisanas e infusiones de sabor afrutado y ácido. También se vende como extractos o suplementos.

Se considera una bebida saludable, ya que contiene antioxidantes, los cuales se asocian con menos riesgos de enfermedades crónicas al ayudar contra el estrés oxidativo; además de que tiene capacidad antiinflamatoria.

¿Previene cálculos renales?

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional de la UNAM explica que la jamaica se ha tomado como remedio para eliminar los cálculos renales, los cuales son depósitos minerales que se forman por diversos factores, como una ingesta poco saludable de líquidos.

Sin embargo, el agua de jamaica no ha probado tener ese efecto, quizá solo puede colaborar levemente como parte de un consumo sano de líquidos, en lugar de bebidas azucaradas, las cuales en exceso podrían ocasionar ‘piedras’ en estos órganos.

El agua de jamaica es una bebida con algunos efectos para los riñones. (Foto: Especial)

Diurético

Según Healthline y la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional de la UNAM, la jamaica se suele usar para los riñones para estimular los efectos diuréticos, es decir, ayuda a eliminar el exceso de líquido y sal del cuerpo a través de la orina.

Saludable para los riñones

WebMD detalla que hay algunas pequeñas investigaciones en las que se ha visto que el extracto de jamaica puede ser beneficioso para la función renal, el alivio de síntomas de infecciones urinarias y como diurético, sin embargo, son resultados preliminares y no abordan en específico al agua.

Cleveland Clinic agrega que es posible que el té de jamaica (muy parecido al agua) beneficie indirectamente a los riñones debido a sus resultados prometedores para reducir la presión arterial, la cual causa enfermedades renales. Solo considera que este es un efecto moderado y no reemplaza a medicamentos para la hipertensión.

El agua de jamaica y de limón son de las más populares para buscar beneficios en los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué tan bueno es tomar el agua de coco para los riñones?

Aunque le decimos ‘agua de coco’, esta bebida en realidad se considera un zumo (sí, igual que el jugo de naranja): proviene del Cocos nucifera, un fruto originario de Asia y se diferencia entre dicho grupo porque tiene pocas calorías y azúcares, además de que es muy hidratante por sus electrolitos.

Este líquido transparente con un toque dulce abunda en el fruto cuando está verde y conforme madura se absorbe y forma la pulpa.

¿Previene cálculos renales?

Healthline destaca que, según pequeños estudios, el agua de coco puede beneficiar a los riñones al ayudar a contra cálculos renales, pero falta más investigación.

Por ejemplo, un estudio en ratas de 2013 encontró que esta bebida tiene potencial para evitar que los cristales se adhirieran a los riñones y a otras partes del tracto urinario.

Otra investigación en un pequeño grupo de personas vio que aumentaba la micción de potasio, cloruro y citrato, “podría ayudar a limpiar el sistema y mantener baja la probabilidad de cálculos”.

El agua de coco podría prevenir cálculos renales. (Foto: Especial / El Financiero).

National Kidney Foundation explica que, en general, beber más agua ayuda a prevenir los cálculos, ya que evita la acumulación del calcio y ácido úrico.

La jamaica también tiene acción como uricosúrico, es decir, incrementa la filtración en los riñones y eliminación del ácido úrico, dice la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional.

Diurético

LiveStrong apunta que el agua de coco podría aumentar la micción y actuar como diurético, con ello se eliminaría el líquido y la sal sobrante.

Saludable para los riñones

Los electrolitos del agua de coco (potasio, sodio y manganeso) ayudan contra síntomas de la deshidratación (fatiga, irritabilidad, confusión y sed extrema), a mantener el equilibrio de líquidos y vitaminas, así como volumen de sangre en niveles normales.

Según la especialista Kacie Vavrek en el sitio de The Ohio State University, estos compuestos del agua de coco podrían beneficiar a la rehidratación por enfermedades o sudor, pero es posible que encuentres mejores opciones.

El agua de coco no se recomienda para quienes llevan una dieta baja en potasio. (Foto: Especial)

Podría afectar los riñones

El agua de coco no es para todos y debe beberse poco si las personas llevan una dieta baja en potasio, en especial quienes tienen enfermedades renales, a quienes National Kidney Foundation aconseja moderar o evitarla.

¿Cuál es la mejor agua para limpiar los riñones?

Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, entre todas las opciones para beber, el agua simple es la mejor opción para el cuerpo porque:

No tiene calorías.

Ayuda a recuperar líquidos perdidos a través de funciones como el metabolismo, la respiración, la sudoración y la eliminación de residuos.

a través de funciones como el metabolismo, la respiración, la sudoración y la eliminación de residuos. Evita el sobrecalentamiento.

Lubrica las articulaciones y los tejidos.

Mantiene la piel sana.

Necesaria para una buena digestión.

En el sitio de salud Eat this, not that, la nutrióloga Wendy Bazilian reitera que el agua debe ser siempre tu primera medida para cuidar tus riñones, es la única bebida esencial y sin la cual el cuerpo se daña.

Los riñones pueden beneficiarse o afectarse, según las bebidas que tomas de forma cotidiana. (Foto: Especial / El Financiero).

Sin embargo, hay bebidas que puedes sumar a tu vida cotidiana (sin reemplazar al agua simple) y son saludables, como es el caso de la de jamaica y de coco, que tienen efectos bastante parecidos:

Diuréticos.

Se han usado contra cálculos renales , pero no han probado del todo su efectividad.

, pero no han probado del todo su efectividad. Entre estas dos opciones, el agua de coco no es la mejor idea para personas con enfermedades renales, por lo que la jamaica resulta con una pequeña ventaja .

. Si compras versiones comerciales con alto contenido de azúcares o añades demasiada a tu vaso, su perfil nutricional cambia.

Toma en cuenta que ninguna desintoxica ni limpia tus riñones, porque este proceso ya lo hace tu cuerpo por sí solo (de hecho a través de riñones e hígado).

Hay otras bebidas como el agua con limón que tienen resultados más estudiados sobre los riñones, de hecho, se considera una de las mejores opciones para estos órganos porque no solo incentiva el consumo de agua.

El limón también ha mostrado ser un auxiliar para prevenir cálculos renales e incluso podría romper algunas de esas ‘piedras’ pequeñas que se forman en los riñones, incluso National Kidney Foundation aconseja tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como un complemento a un tratamiento médico de prevención de cálculos renales.