PERFIL: Imelda Hartley, la empresaria mexicana que venderá tamales en el Super Bowl 57

En la próxima edición del Super Bowl, México contará con una representante: se trata de Imelda Hartley, una inmigrante que actualmente posee un negocio de tamales en Arizona y que próximamente venderá en el Taste of the NFL.

“Estoy muy orgullosa de que mis tamales vayan a estar presentes en tan importante evento”, dijo a EFE la mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa.

Hartley es dueña de Happy Tamales, un negocio que inició en 2015 como parte de sus esfuerzos para sostener a su familia y que ahora le dio la oportunidad de formar parte del Super Bowl 57.

¿Quién es Imelda Hartley?

Su nombre de nacimiento es Imelda Ontiveros, sin embargo adoptó el Hartley de su exesposo, quien sí era originario de Estados Unidos.

Recuerda que tuvo una infancia muy dura, donde a los 12 años sufrió de abuso sexual por parte de un hombre cercano a su familia y, de acuerdo con la misma empresaria, llegó al país vecino ‘por accidente’ cuando tenía 14 años.

“Llegué a la frontera en Baja California. Caminaba por la playa cuando vi a mucha gente, buscando comprar agua de coco. Me dirigí hacia allá y de pronto alguien me dijo que ya estaba en los Estados Unidos. Claro que en ese entonces no había muro, eran otros tiempos”, dijo sonriendo.

Sin embargo, la vida del otro lado siguió siendo complicada para ella, pues a lo largo de 20 años sufrió violencia doméstica de la cual afortunadamente logró salir. Dejó San Diego, donde radicaba con su familia, y se mudó con sus hijos a Phoenix, donde comenzó una nueva vida.

Al inicio hacía tamales para alimentar a sus hijos y posteriormente comenzó a ofrecerlos en la calle, frente a una lavandería, buscando generar un ingreso extra.

Imelda Hartley preparando tamales en Arizona. (EFE/ María León)

Hartley estableció su negocio, al que llamó Happy Tamales, en 2015, después de inscribirse en programas empresariales en busca de ayuda y herramientas para crecer comercialmente.

Después consiguió formar parte del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior del Gobierno de su país. Actualmente funciona como una dark kitchen con la que busca ofrecer un pedacito de México en Estados Unidos.





Con información de EFE