Tortas de taco, el manjar grasabroso que necesitábamos para el fin de semana

No hay amor más sincero que el de un taquero, una máxima que está llena de verdad y que el mismo apetito lo confirma. Y aunque pareciera que ese amor no podría ser más exacerbado, tenemos que decirte que siempre se puede más, sobre todo cuando el experto en tacos le añade un plus al antojito mexicano por excelencia.

Si creías que unos taquitos de suadero eran la cúspide de la felicidad, espera, porque don Miguel, taquero de oficio, llegó para perfeccionar este manjar con un platillo que, gracias al especial de Netflix Divina Gula será conocido en el otro lado del mundo

Foto: Shutterstock

Los famosos torta de taco ‘Don Miguelito’

De longaniza, cabeza, campechanos, como más te gusten; la elección es tuya a la hora de ordenar esta joyita gastronómica cuya sede es un puesto de lámina ubicado en Ixtapaluca, Estado de México.

Don Miguel cuenta que en realidad esta invención gastronómica en su taquería fue ‘patrocinada’ por un cliente que regularmente llegaba con un bolillo y le pedía “Póngale los tacos adentro”.

Esta práctica comenzó a hacerse costumbre, y los comensales que veían el preparado especial también comenzaron a solicitarlo.

El rumor de un platillo ‘de dioses’, grasabroso, generoso y muy antojable se corrió entre los vecinos de los alrededores, así que don Miguel lo incluyó como parte de su menú.

La ‘bomba’ explotó hace unos años, cuando los comensales subieron imágenes a redes sociales y vino el fenómeno viral.

Si quieres lanzarte a probar el elíxir de la garnacha, te recomendamos no llegar tan hambriento, sobre todo si ya cayó la noche y es fin de semana porque es probable que tengas que esperar un rato a que esté lista tu orden.

Una vez llegado el momento de oro, métele diente a la crujiente torta cuyo corazón, humeante y suave, espera a ser engullido con devoción.

Dónde: Miguel Hidalgo casi esquina con Manzana 12 Lote 3, colonia Los Héroes, Ixtapaluca, Estado de México

Horario: lun-mier 19:30-22:00 h, jue-vie 19:30-23:30 h, sab 16:30-23:30 h, dom 18:00-23:30 h