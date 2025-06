A Mijares le gusta esto: ¿Cómo son los ‘tenis pezuña’ de Nike y cuánto cuestan?

“¿Listas para un Get Ready With Me y mis tenis pezuña?”. En TikTok e Instagram, las jóvenes comienzan a subir cada vez más videos para enseñarte cómo combinar tus zapatos “con forma de pezuña” con pantalón, vestido y falda; las y los influencers señalan que este tipo de calzado es muy cómodo y es el nuevo “artículo icónico” del verano.

Los zapatos estilo Tabi no son nuevos, vienen de una tradición de larga data y desde hace algunos meses, las corredoras de Instagram y las influencers retoman los tenis Nike Air Rift con separación entre los dedos para el uso diario.

Estos tenis de Nike recuerdan a los Tabi de la firma italiana Maison Margiela, que han sido utilizados por celebridades como Rauw Alejandro, Ariana Grande y Mijares, y que han sido bautizados en redes sociales como “zapatos pezuña”, debido su forma dividida.

Los Tabi son inspirados en zapatos utilizados en el Japón del siglo XV. Y hace algunas décadas, Maison Margiela presentó botas y zapatos tipo Mary Jane estilo Tabi, que divide los dedos del pie en dos secciones.

Nike describe estos tenis para usarlos “cuando quieras sentirse descalza sin estarlo”, debido a su ajuste ligero. Estos tenis tienen correas ajustables, con amortiguación en el talón, y están disponibles en colores naranja, negro y blanco en la página oficial de la tienda. Los Nike Air Rift tienen un costo de 2 mil 799 pesos.

Los Nike Air Rift han sido presentados en nuevos colores y estilos. (Nike / Instagram)

¿De dónde provienen los Nike Air Rift, conocidos como “tenis pezuña”?

En cuanto a estos “tenis pezuña” que han tomado relevancia entre influencers de TikTok e Instagram recientemente, su historia se remonta a los años 90.

Nike recuerda que su modelo Air Rift fue diseñado por Kip Buck y presentado en 1996, como una opción para los corredores de larga distancia originarios de Kenia, África, con la división en los dedos para dar un movimiento más natural. Por ello, estos tenis fueron nombrados Air Rift, en honor al Gran Valle del Rift de Kenia.

Los Nike Air Rift fueron diseñados en honor de los corredores keniatas. Esta es su historia. (Nike)

“En lo que respecta al diseño, la característica que mejor define a las Air Rift es su división entre los dedos. Reconocidas como las primeras zapatillas Nike en incorporar este tipo de diseño, la división entre los dedos de las Air Rift, inspirada en las condiciones del Gran Valle del Rift, ayudó a crear una articulación entre los dos primeros dedos del pie. Esta articulación permitía favorecer un movimiento más natural con cada pisada", detalla Nike sobre el modelo.

Fue apenas en 2024 que Nike relanzó nuevos modelos de las Air Rift. Y desde entonces, las influencers de moda en redes sociales han adquirido y reseñado lo que ellas llaman los “tenis pezuña”.

Ya sea que los ames o los odies, parece ser que los verás este verano, debido a su comodidad y el material transpirable del que están hechos. ¿Los usarías?