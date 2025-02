Ted Sarandos regala rebozo de ‘Pedro Páramo’ a Sheinbaum: ¿Quién es el artesano del Edomex que lo hizo?

Una escena ‘de película’: Esta mañana se anunció que Netflix invertirá dinero para producir películas y series en México, además de ofrecer ‘un tributo’ a la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con la película de Pedro Páramo.

Durante la conferencia mañanera del 20 de febrero hubo un invitado muy especial: Ted Sarandos, CEO de Netflix, quien habló sobre su intención de invertir alrededor de mil millones de dólares para producir contenidos de Netflix en México.

Dicha inversión no solo será para la producción de alrededor de 80 películas y series, también se piensa en la modernización de los históricos Estudios Churubusco, donde se han grabado programas y películas mexicanas que en la actualidad son clásicos, como Aventurera (1949), A toda Máquina (1951) y Dos tipos de cuidado (1952), por mencionar algunas.

Para ‘sellar’ este pacto del CEO de Netflix con México, le obsequió a la presidenta uno de los rebozos utilizados en las grabaciones de Pedro Páramo, serie inspirada en la novela de Juan Rulfo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibe de manos del CEO de Netflix, Ted Sarandos, un rebozo que fue utilizado en las grabaciones de la película 'Pedro Páramo', la cual fue realizada por dicha empresa. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

¿Cómo es el rebozo que Ted Sarandos le regaló a Claudia Sheinbaum?

Al finalizar la participación de Ted Sarandos en la mañanera de Sheinbaum, después de explicar qué tipo de películas y series producirá Netflix en México, le dio a la presidenta una caja en la que venía esta pieza artesanal.

Durante la charla Hilando historias: el vestuario de Pedro Páramo, realizada por la Secretaría de Cultura en noviembre de 2024, explicaron que para la elaboración no solo del rebozo que utilizó Damiana, sino de todo el vestuario, los procesos fueron manuales.

“Desde que empezamos a obtener las piezas hasta el último día de filmación, porque (…) la ambientación fue uno de los trabajos más arduos de toda la película (…) todo está diseñado, todo está mandado a hacer (…) la tenías que lavar y lijar a mano”, aseguró una de las representantes de la producción.

La pieza que llegó a manos de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum es un rebozo de color café ladrillo (con subtonos naranjas) con las puntas en color café tabaco. Este fue el que utilizó el personaje de Damiana en Pedro Páramo, película de Netflix estrenada en 2024.

La actriz Mayra Batalla dio vida a Damiana Cisneros en 'Pedro Páramo'. Su rebozo es el que le regalaron a Claudia Sheinbaum. (Foto: Instagram @mayrabatalla)

Alejandro Vázquez: ¿Quién hizo el rebozo de ‘Pedro Páramo’ que le regalaron a Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado de México, el encargado de hacer esta pieza fue uno de los artesanos de sus municipios.

“#OrgulloMexiquense / Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México recibió de manos de Ted Sarandos, CEO de @netflix el rebozo elaborado por el artesano Alejandro Vázquez de Tenancingo, el cual usó el personaje de Damiana en Pedro Páramo”, escribió la dependencia.

Alejandro Vázquez Dorantes es un artesano originario de Tenancingo, uno de los municipios al sur del Estado de México.

Inició en el arte del rebozo en 2018, y en su perfil de Facebook ha compartido que su conocimiento lo adquirió de “grandes maestros rebozeros, en especial de mi padre”.

Sus piezas se han expuesto en el Museo de Arte Popular, la Feria del Rebozo en Tenancingo y en el sitio de Paseos Culturales INAH.

El movimiento cultural Original menciona que la técnica de Vázquez para la elaboración de sus piezas es de innovación en jaspe degradado, con tejidos en telar de pedal.

El artesano Alejandro Vázquez (centro) es responsable de la elaboración de los rebozos para la película 'Pedro Páramo', de Netflix. (Foto: Facebook @SecretariaCulturaMx)

El trabajo de Alejandro Vázquez detrás de los rebozos de ‘Pedro Páramo’

Alejandro Vázquez compartió en la charla mencionada que la elaboración de los rebozos para la película de Netflix Pedro Páramo estrenada en 2024 fue un proceso muy meticuloso, sobre todo al momento de teñir las telas para que quedaran del color deseado y en las proporciones que le pedían.

“Son tejidos en telar de pedal, utilicé hilo de algodón árabe, fue teñido con anilinas 80-2, es del más delgado que se trabaja y el degradado lleva un pequeño secreto; por ahí me lo están queriendo piratear (…) y para teñir solamente un pequeño pedazo de lo que recorra la tinta tiene que pasar de 3 a 4 días para que vuelva a teñir el otro espacio, entonces sí es un trabajo de mucha pausa”, aseguró.

Para ‘sellar’ el trabajo, los rebozos pasaban por un proceso de almidonado y que de esta forma no se destiñeran al momento de lavarlos. Además, le ayudó una señora llamada Catalina Vázquez. “Ella hizo todas las puntas de los rebozos que me pidieron”.

Las piezas para la producción original de Netflix llevaban instrucciones muy específicas, por lo que su elaboración necesitó más tela de la que normalmente usa.

Los rebozos para la película 'Pedro Páramo' llevaban un proceso meticuloso de elaboración. (Foto: Facebook @alejandro.vazquezdorantes / Instagram @mayrabatalla)

“Están bordados en el marco de campana pero ahora se hace un poco más grueso, lleva más vueltas (…) Ellos me dijeron: ‘¿sabes qué? Hazlo de tanta medida' (…) sí fue bastante. Igual el amarre; estar haciendo el jaspe fue muy minucioso porque si ustedes ven, lleva diferentes tipos de líneas, no está la labor seguida. Todo fue pensado y hecho como ellos me dijeron en 4, 5 centímetros y de largo aumentó casi un metro”, especificó.