¿Cuáles son los efectos secundarios del clavo con romero en el cabello?

Cuando utilizamos productos de origen natural sea para el cabello o para combatir los síntomas de alguna enfermedad, nunca se está exento de presentar efectos secundarios y eso también aplica para el aceite esencial de romero y el clavo de olor, utilizados tradicionalmente como auxiliares en tratamiento y no solo en la cocina.

Las dos plantas tienen usos en la gastronomía, pero popularmente se llegan a usar por posibles beneficios para el cuerpo, no solo en el pelo, pero, ¿qué puede pasar si me los aplico?

El uso del romero en el cabello se ha popularizado como un ingrediente con efectos positivos. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios del uso del romero y clavo de olor en el cabello?

De la especia se habla acerca de motivar el crecimiento de los folículos y fortalecerlos, para la hierba mencionada antes se especula acerca de propiedades benéficas, pero, ¿cuáles son los efectos secundarios de ambos?

Provocaría irritación

Una de las contraindicaciones del romero, de acuerdo con Healthline, portal especializado en temas de salud y belleza, su uso podría causar irritación en la piel, no solo en el cuero cabelludo, también en las manos y cualquier punto que pueda tocar.

Esto es particularmente si el aceite esencial se utiliza sin diluir, por ello se recomienda mezclarse en pequeñas cantidades con champú o acondicionador.

El clavo de olor podría ocasionar picazón y enrojecimiento, pero depende de cada tipo de piel de las personas y no se puede asegurar quién sí y quién no presentaría estos resultados no deseados.

El uso del romero en el cabello es por sus posibles beneficios, pero se debe considerar algunos detalles antes de aplicarlo. (Foto: Especial El Financiero)

Contribuiría a la caída del pelo

Parece irónico, lo sabemos, pero los productos con romero tienen que diluirse en algún auxiliar (para crear una especia de mascarilla).

Si se aplica directo en el cuero cabelludo podría generar una pérdida del cabello, esto según Medical News Today, donde se indica esta posible consecuencia por el daño causado a los folículos pilosos, también alerta por su uso excesivo.

Causaría alergias

Los productos (y los alimentos incluidos) pueden generar una reacción alérgica en las personas, especialmente aquellos no aprobados por organismos que garantizan un uso seguro, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Y ese es el caso del romero para el cabello, pero no solo la planta, el clavo de olor podría contribuir a una alergia, por lo tanto, se recomienda una visita al especialista antes de iniciar un tratamiento, entre los dos podrían ocasionar lo siguiente.

Picazón

Enrojecimiento

Salpullido

Resequedad

Ardor

El clavo de olor podría causar alergias. (Foto: Especial)

Podría causar problemas en el embarazo

Healthline señaló que el uso del romero en el periodo de lactancia o gestación, no solo si se aplica en el cabello, de forma general y se alerta por su aplicación porque no existen estudios acerca de su seguridad en el embarazo y se desconocen sus efectos secundarios para las mujeres en espera de un bebé,

Dañaría el hígado y provocaría hemorragias

Aunque el clavo de olor se use como tratamiento en el cabello, Medline advirtió que si se ingiere por error podría ocasiones convulsiones, daño en el hígado y hemorragias internas,

Sin embargo, se desconoce la cantidad necesaria para causar estos problemas graves de salud y no se especifica si algunas personas son más susceptibles o no.

Además, es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar de persona a persona.

Lavar el cabello con aceite de romero mezclado en el shampoo es una de las formas en las que se puede utilizar. (Foto: Pexels)

¿Cómo se aplica el clavo de olor y el romero en el cabello?

Si bien no hay registro clínico o científico sobre una forma de usar el clavo de olor en el cabello, se sugiere triturar algunas unidades de la especia y liberar un extracto, posteriormente el polvo se mezcla con agua hasta que hierba y el resultante se deja en reposo por 15 minutos aproximadamente, el agua se cuela y se mezcla en el champú.

El romero, al existir un aceite esencial, podría tener diferentes formas de aplicarlo, y son las siguientes.