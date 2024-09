¿Cuál es el efecto del clavo con romero en el cabello?

Remedios por aquí, remedios caseros por allá, de manera tradicional se recomienda el uso de diferentes aceites esenciales o derivados de plantas para el cuidado del cabello, entre ellos el romero y el clavo de olor, pero, ¿qué ocurre cuando los mezclas?

Ambas especies de flora se pueden encontrar en las cocinas, donde esperan ser utilizadas como uno de los muchos ingredientes para las recetas de la comida mexicana (y no tan mexicana).

No obstante, de manera tradicional, se le dieron otros usos y uno de ellos es como auxiliar en diferentes tratamientos para el pelo y obtener resultados positivos, pero, ¿qué tanto es cierto?

El clavo de olor es un ingrediente infaltable en la cocina y también es popular por su aplicación en el cabello. (Foto: Especial El Financiero).

¿Cuáles son los beneficios del clavo de olor y el romero en el cabello?

El uso de estos dos ingredientes de origen natural podría aportar múltiples efectos positivos a la salud del pelo.

¿Ayuda al crecimiento del cabello?

Existen publicaciones de sitios especializados en temas de salud y medicina donde se les otorga esta propiedad a ambas plantas.

En el caso del romero es gracias al ácido carnósico, según Healthline, el cual repararía los nervios del cuero cabelludo y motivaría, como consecuencia, el crecimiento del cabello.

Ahora hablemos del clavo de olor, de acuerdo con Health News, se hizo un estudio en conejos donde agregaron agua con esta especia y en los ejemplares existió un incremento del pelo, pero en ambos casos los resultados son limitados porque no se comprobaron en seres humanos.

El uso del romero en el cabello se ha popularizado como un ingrediente. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

¿Combate la caída del cabello?

Nuevamente, diversas fuentes de páginas web enfocadas en los beneficios de los remedios caseros atribuyen propiedades para reducir la caída del cabello a los dos ingredientes.

Para el romero, fue la especialista Shilpi Khetarpal quien explicó a Cleveland Clinic que existen estudios relacionados con este beneficio de la planta.

“Parece funcionar. El estudio hizo que la gente se fijara en el aceite de romero para el crecimiento del pelo. Después de eso, también se hizo mucho más común en los productos de venta libre”, dijo la investigadora.

Para el clavo de olor se señaló su contenido en antioxidantes, los cuales combatirían los radicales libres de las células (estrés oxidativo), una de las posibles causas de la caída.

Aliviaría los síntomas de la caspa

En este punto solo se trata de una posible propiedad del aceite de romero porque no hay señalamientos al respecto para el clavo de olor.

Shilpi Khetarpal, la misma especialista citada anteriormente, señaló en la misma entrevista que podría reducir los síntomas de la caspa, pero no se debe ocupar como reemplazo de tratamientos clínicamente comprobados contra este padecimiento.

El clavo de olor es una especia que se utiliza en la cocina y remedios caseros. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Efectos secundarios del romero en el cabello

Para los efectos secundarios posibles, tras la aplicación de cualquiera de las dos plantas mencionadas con anterioridad en el texto, se dividirá para no dejar lugar a la confusión, así que primero van los del romero.

Causa irritación

Healthline, portal especializado en temas de salud y belleza, menciona que podría generar irritación, principalmente si el aceite esencial se aplica sin diluir lo suficiente o sin combinar con champú.

Podría contribuir a la pérdida de cabello

Parece contraproducente, pero para evitar la caída del cabello por el uso del aceite de romero en el cuero cabelludo en lugar de fortalecerlo se debe a la misma razón y es la agresividad del producto en caso de no diluirse antes de utilizarse.

Causa alergias

Al no tener análisis científicos, su uso no es seguro al cien por ciento (la FDA no respalda su uso, por ejemplo), y como cualquier producto o alimento en contacto con el cuerpo, podría causar una reacción alérgica, principalmente en la piel de la cabeza.

El aceite de romero podría tener efectos secundarios. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuáles son los efectos secundarios de usar clavo de olor en el cabello?

Antes del uso del clavo de olor en el pelo se recomienda acudir a un dermatólogo para saber si generaría una alergia o una irritación.

Por ello no se desglosan los efectos secundarios porque son similares al caso anterior.

¿Cómo se aplica el romero y el clavo de olor en el cabello?

En ambos casos se recomienda no aplicarse directo en el cuero cabelludo, pero el romero tiene mayores pasos a seguir y son los siguientes.