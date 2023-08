‘The Merkel hip cut’: Este es el estilo de Ángela Merkel retomado por Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, publicó un video en el que aparece con un blazer azul, con botones, que hizo recordar a algunas piezas clásicas utilizadas por una importante política alemana: Angela Merkel.

La selección que una persona hace sobre la ropa que utiliza puede no parecer lo más importante. No obstante, puede decir mucho sobre el mensaje que intenta enviar, sobre todo en el caso de las figuras políticas.

Por eso existen análisis hechos por especialistas en imagen y moda sobre las elecciones de guardarropa de personajes como la Reina Isabel II, o sobre Ángela Merkel, la excanciller alemana.

Claudia Sheinbaum utilizó un blazer que recordó al estilo característico de Ángela Merkel. (Especial Twitter y Bloomberg)

Así es el ‘Merkel hip cut’

Merkel ha sido reconocida por sus outfits de dos piezas, compuestos por pantalones y blazers con corte a la cadera. Tan es así, que sitios especializados como The Voice of Fashion le llaman a este estilo el ‘Merkel hip cut’.

Estas prendas hicieron a Angela Merkel una persona fácilmente reconocible en fotografías a nivel mundial: ropa de diseño estilizada y elegante, siempre “el mismo blazer”, pero distintos colores y patrones, acompañado por algunas joyas, describe el medio.

Las características chaquetas utilizadas por Merkel siempre fueron de manga larga, con dos o tres botones arriba, al frente, con cuello redondo o triangular. Acompañado con un pantalón de vestir negro o de color oscuro. Y eso sí, siempre: su cabello corto y rubio.

Este outfit ha sido llamado también el ‘uniforme de Merkel’. E incluso, ella misma señaló en una entrevista para el periódico alemán Die Welt en 2019 cómo esta elección de ropa había llegado a ser un problema: “Usar un traje azul oscuro 100 días seguidos no es un problema para un hombre, pero si una mujer usa la misma chaqueta cuatro veces en dos semanas, los ciudadanos escriben cartas al respeto”.

La diseñadora de estos atuendos de la excanciller alemana ha sido Bettina Schoenbach, por lo menos desde 2005 en adelante, de acuerdo con The Guardian.

La elección de esta ropa “tipo uniforme” no solo podría haberle ahorrado varios minutos por las mañanas a la canciller, sino que también (y sobre todo) fue una muestra o sinónimo de su estilo al hacer política: concreta, constante, sin adornos, pero nunca aburrida, puntualiza el periódico inglés.

Pero Ángela Merkel (y en general, las mujeres) no es solo su ropa; la excanciller dejó un legado en Alemania, pues estuvo durante cuatro mandatos en el gobierno, 16 años en total, luego de dejar el cargo en 2021.

¿Y qué tiene que ver Sheinbaum con Merkel?

Claudia Sheinbaum, quien busca abanderar a Morena en las elecciones de 2024, compartió un breve video en redes sociales, en el que habló sobre algunos logros del gobierno de la 4T, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vestía un blazer azul con botones, que hizo que algunas personas en redes recordaran a Merkel, aunque ella llevaba el botón de arriba desabrochado, a diferencia de la excanciller.

Durante su gira este verano en busca de hacer asambleas informativas, Claudia Sheinbaum ha utilizado prendas muy diversas según la región que visita: ha llevado coronas de flores, camisas con bordados, ponchos coloridos y sombreros. Eso sí, siempre con su cabello recogido en una coleta alta y lacia.

Todo lo que algunos dijeron que iba a ocurrir si ganaba el presidente López Obrador resultó falso. Hasta la oposición tiene que aceptar que nuestro país está mejor que antes. Esta semana vamos a hablar de los logros en economía a nivel nacional y en la Ciudad de México. pic.twitter.com/0n8GM01Hvl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 8, 2023

¿Quién es Ángela Merkel?

La excanciller fue subestimada drásticamente al inicio de su mandato, tras ser apodada al principio como “das Mädchen” (la niña), bajo la idea de que podría ser una novata en la política; no obstante demostró ser un modelo a seguir por su fiabilidad y responsabilidad. Y su carrera tuvo un impacto en el liderazgo de las mujeres.

Ángela Merkel es física e hizo un doctorado en química cuántica, además de ser política. Se crió en la Alemania oriental (durante la separación con occidente) y entró en la pólítica durante la era de la reunificación.

Ella trajo a Alemania el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y cambios radicales de política, como la política nuclear después del desastre de Fukushima. Y avanzó hacia una sociedad muy consciente del medio ambiente para impulsar la economía neutral hacia 2045.

Bajo el mandato de Merkel, Alemania ejerció la influencia política más fuerte en la Unión Europea, aunque asumió este papel a regañadientes, convirtiéndose en su principal fuerza integradora y su principal economía.

Una de las formas en que será recordada es por mantenerse erguida cuando sus valores fueron desafiados. El ejemplo más notable de esto es su decisión de mantener abiertas las fronteras de Alemania a las personas refugiadas, después de mucha consideración. Esta profundidad de pensamiento llevó el término merkeln al idioma alemán, expresando largos períodos de reflexión en la toma de decisiones. También le trajo el apodo de “Mutti” (madre) para reflejar su enfoque cariñoso, empático y decisivo.

Fotografía sobre un desacuerdo entre Donald Trump y otros líderes mundiales. (AP)

Con información de The Guardian, The Voice of Fashion y The Conversation.