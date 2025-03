¿Altar santero? Hallan cráneos humanos y sangre en casa de Dionicio Álvarez, ligado a Cuauhtémoc Blanco

Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos hallaron cráneos humanos y rastros de sangre en un cateo al domicilio de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, ubicado en la calle Nueva Rusia, Colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca, Morelos.

El hallazgo se dio cuando los agentes ministeriales pretendían ejecutar una orden de aprehensión en contra Dionicio Álvarez por presuntamente estar relacionado con hechos de corrupción.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía, los restos humanos fueron encontrados en un cuarto del área de lavado, por lo que se solicitó el apoyo de Servicios Periciales, así como a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía de Morelos, para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Anticorrupción, con este hallazgo, inició una nueva investigación por los delitos que resulten y además continuará llevando a cabo todos los actos tendientes a cumplimentar la orden de aprehensión contra Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exfuncionario de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

¿Cómo encontró la Fiscalía de Morelos los cráneos humanos en casa de Dionicio Álvarez?

Edgar Rodolfo Nuñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción, explicó que en un primer intento pra localizarlo y detenerlo, los agentes ministeriales acudieron al municipio de Cuautla, donde Álvarez Anonales se desempeña como Tesorero.

Sin embargo, personal del ayuntamiento lo encubrió y aportó información contradictoria. Por la tarde, de acuerdo con el avance de la investigación, logró ubicarse un vehículo de alta gama a nombre del exservidor público y el domicilio en Cuernavaca, donde probablemente sería localizado.

Nuñez Urquiza refiere que al percatarse de la presencia de los agentes de la Fiscalía, la persona que conducía la camioneta procedió a resguardarla en el estacionamiento de la casa.

Durante el operativo de cateo que inició a las 14:00 horas y finalizó hasta entrada la madrugada de este jueves, no se localizó a Dionicio Emanuel Álvarez. No obstante, la persona que se identificó como su escolta fue detenido al no poder justificar la autorización de portación del arma que poseía en ese momento.

¿De qué está acusado Dionicio Álvarez, exfuncionario de Cuauhtémoc Blanco?

Álvarez Anonales está acusado por los delitos de peculado, ejercicio ilícito de la función pública y ejercicio abusivo. También por el desfalco al erario que supera los 20 millones de pesos al haber intentado justificar ese gasto con la organización de un festival musical en la zona del lago de Tequesquitengo que nunca existió.

Hasta el momento está vigente la ficha de búsqueda y una recompensa por aproximadamente 113 mil pesos a quien aporte información que auxilie a su localización.