HSBC niega trámite a mujer mayor enferma: Va en camilla a sucursal en SLP

Un cliente del banco HSBC denunció en redes sociales que se vio obligado a llevar a su abuela a una sucursal en camilla, ya que no se le permitió resolver el trámite en casa pese a sus padecimientos.

Los hechos, que indignaron a miles de personas en redes sociales, ocurrieron en la sucursal de HSBC en la Plaza Fundadores, en San Luis Potosí, el viernes 7 de marzo, luego de que la cuenta de la mujer fuera bloqueada por el banco por vencimiento de la tarjeta.

¿Por qué HSBC hizo que una mujer mayor fuera a su sucursal en camilla?

André Desbois, como se llama el usuario que denunció los tratos de HSBC, explicó que la tarjeta la utilizaba su abuela, llamada Josette, para el pago de medicamentos, fisioterapia, enfermería y comida.

Una vez que se explicó esta situación en el servicio de atención al cliente por mensajería, HSBC dijo que “lamentablemente no es posible retirar el bloqueo vía electrónica... Es indispensable que te presentes en sucursal para generar el desbloqueo”.

La familia respondió que no podían acudir a la sucursal debido a que la mujer estaba en rehabilitación y dependía de estar conectada a oxígeno.

Sin embargo, a pesar de que la familia comentó esta situación la respuesta de HSBC fue: “me apena mucho la situación”, y no dieron una nueva alternativa, además de que por la vía telefónica respondieron lo mismo, que no había forma de hacer el trámite en remoto.

HSBC alegó una falta de herramientas para gestionar el bloqueo de la cuenta de forma digital, por lo que la familia se vio obligada a solicitar un préstamo y con ello pedir una ambulancia para ir a la sucursal y realizar el trámite.

“Hicimos los trámites sin pormenores, sin embargo, me parece INDIGNANTE que OBLIGUEN a acudir a la sucursal cuando el cliente NO PUEDE PRESENTARSE POR MOTIVOS DE SALUD. Es una vergüenza que HSBC no tenga NINGÚN mecanismo de atención para estos casos”, dijo André Desbois en redes sociales.

La mujer que llegó a la sucursal contaba con asistencia de oxígeno para respirar. (X: @andre_desb)

Condusef responde ante polémica de HSBC tras hacer que una clienta fuera a sucursal en camilla

Luego de horas de la publicación referente al caso de Josette, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dijo que ya se puso en contacto con las personas afectadas por HSBC.

Se desconoce cuál será el proceso contra HSBC; sin embargo, tanto André Desbois como decenas de usuarios condenaron el comportamiento de los trabajadores del banco ante la situación que vivía la mujer de la tercera edad, quien se quedó sin posibilidades de manejar su dinero para atender sus padecimientos médicos hasta que tuvo que ir a la sucursal.

Tampoco se ha mencionado si HSBC o la Condusef ayudarán al usuario a compensar el dinero gastado en la contratación de la ambulancia y el préstamo que necesitaron.

Al momento, HSBC no se ha pronunciado públicamente tras los hechos.