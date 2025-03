Acapulco está de pie y más fuerte que nunca se fortalece la infraestructura hotelera en el Hogar del Sol: Evelyn Salgado

“Hoy es un día de manteles largos, hoy es un día de fiesta. Que este día sea un recordatorio de nuestra fuerza, de nuestra determinación para seguir adelante. Lo decimos fuerte y lo decimos claro: Acapulco está de pie y Acapulco, está más fuerte que nunca”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la ceremonia de la reapertura del Hotel Princess Mundo Imperial.





Este gran esfuerzo se traduce en el fortalecimiento de la oferta turística de primer nivel por parte de Mundo Imperial, que en su conjunto en los hoteles Princess, Pierre y Palacio, suman mil 803 habitaciones, que se añaden a las ya existentes, logrando un total para el puerto de 14 mil 908 en operación. Como parte de su confianza y compromiso para Acapulco, este importante grupo, invirtió más de mil 200 millones de pesos para consolidar este proyecto de remodelación.





“Gracias a la solidaridad de todas aquellas personas que creyeron en Acapulco, y obviamente en su reconstrucción, hoy podemos decir que Acapulco está de pie, Acapulco está más fuerte que nunca, brillando como el sol tan grande que es”, expresó la mandataria.





Ante la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como el presidente del Consejo de Grupo Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas y el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani, la jefa del Ejecutivo estatal agradeció a la iniciativa privada, a los colaboradores de esta empresa y a todos quienes han apoyado para que Acapulco renazca y continúe siendo uno de los destinos preferidos entre los turistas, devolviéndole al Hogar del Sol, la grandeza que siempre ha tenido “y que por supuesto, nunca va a perder”.





“Este es un testimonio vivo de que por supuesto, Acapulco, está más vivo que nunca, consolidándose como un referente histórico del turismo en México y en el mundo. Su belleza inigualable de este puerto, los paisajes que deslumbran, la calidez de su gente, lo han convertido en ese destino inolvidable para millones de personas. La naturaleza nos puso a prueba, con fenómenos como los huracanes Otis y John, que golpearon con fuerza a nuestro amado puerto, pero si algo distingue a Acapulco, si algo distingue a su gente, es precisamente lo que hemos hablado, esa resiliencia. Nos levantamos, nos reconstruimos, avanzamos con mayor determinación, con mayor unidad y por supuesto, con el profundo amor por esta tierra”, enfatizó.





Durante su mensaje, la titular de Turismo federal, expresó su reconocimiento y agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con todos los funcionarios del gabinete federal, para lograr la consolidación de la reconstrucción de Acapulco.





“Que millones de mexicanos y de turistas internacionales vean que estamos de pie, que México está de moda y que tenemos que venir”, dijo.





Por otra parte, el presidente del Consejo de Grupo Autofin, refrendó su compromiso con Acapulco, para seguir trabajando de la mano de las autoridades y lograr más y mejores proyectos para este destino. Y agregó: “Esto no termina hasta que termina, les vamos a sorprender a lo macho. Ya verán en poco tiempo y ahora con el apoyo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que está apoyando extraordinariamente a Guerrero, que tiene planes muy específicos y puntuales para el mejoramiento de todo Acapulco y de otros lugares, con más confianza, con mayor compromiso vamos a cumplir, lo tenemos todo, porque no tan solo el valor es suficiente, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, me comprometo con todas y con todos”.





En tanto que el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani, enfatizó el trabajo de cada uno de los colaboradores de este consorcio hotelero, quienes son parte fundamental de este renacer.





“Si tuviera que nombrar a este nuevo capítulo, yo lo llamaría Acapulco y su espíritu inquebrantable. Acapulco, al igual que Mundo Imperial, ha enfrentado grandes desafíos en su historia, el último, puso a prueba nuestra fortaleza, pero la historia nos ha enseñado que la grandeza de un destino no se mide por los obstáculos que enfrenta, sino por la capacidad de su gente para levantarse con más fuerza y seguir adelante”, expresó.





Como parte de esta remodelación, para afrontar los retos, se colocaron vidrios templados de 9 milímetros, diseñados para resistir condiciones extremas y se reforzaron los baños con muros de alto impacto, entre otras acciones.





Enseguida, la gobernadora Evelyn Salgado y las personalidades que la acompañaron, llevaron a cabo el corte del listón inaugural.





Participaron en el acto protocolario la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco; representantes del sector turístico y gastronómico, así como todo el personal que labora en Mundo Imperial.