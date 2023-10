Clases sabatinas en Tamaulipas: ¿Qué alumnos deberán asistir?

Tras concluir el paro laboral de maestros en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado dio a conocer la posibilidad de que alumnos de primaria y secundaria deban asistir a clases durante los sábados de octubre para reponer los cursos perdidos.

Lo anterior se debe a que, semanas atrás, los docentes realizaron una protesta y suspendieron actividades durante 15 días para exigir mejores condiciones de trabajo, principalmente el pago completo de sus sueldos, la regularización de las bases y el fin de los malos tratos hacia ellos.

Según medios locales, recientemente, las autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, anunciaron que serán los directores de las instituciones educativas quienes decidan cuál será el mejor horario para recuperar las clases perdidas.

Entre las opciones, destacan los horarios extendidos después de clases, o bien, acudir a las aulas un sábado o dos al mes.

¿Son obligatorias las clases en sábado?

Al respecto, la Unión Nacional de Padres de Familias (UNPF) en Reynosa se pronunció sobre esta medida y dijo no se podrá obligar, ni bajar calificaciones, a los que decidan no mandar a sus hijos a reponer clases durante los sábados o en horario extendido.

Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la UNPF en Reynosa, señaló que el sindicato y la autoridad escolar ya están en negociaciones, sin embargo, posterior a ello tendrán que consultarlo con los padres de familia de cada escuela, para que quien desee enviar a sus hijos a clases extras o de apoyo escolar, así lo haga.

“Pero a nadie se le puede obligar, ni bajar calificaciones a los niños por no asistir en sábados o clases extra en otro horario, porque esta diferencia no fue provocada por los padres de familia, ni por los alumnos, quienes tienen sus actividades programadas fuera del horario escolar y de las cuales no puede disponer nadie. Ni la SEP, ni el sindicato”, dijo.

Padres reclaman libros de la SEP “correctos”

Rodríguez Leal recordó, por otra parte, que siguen en pie de lucha para que las autoridades educativas cumplan con la orden judicial y entreguen los libros de la SEP nuevos y correctos.

Cabe recordar que el paro de labores inició el pasado 4 de septiembre. Desde ese día, miles de maestros pedían una solución a sus problemas y la renuncia de la titular estatal de la Secretaría de Educación, Lucía Aime Castillo Pastor.

La negativa a dar clases afectó a cerca de 900 mil estudiantes, aunque algunas escuelas se resistieron a cumplir de manera completa el paro laboral.

Finalmente, el miércoles 20 de septiembre finalizó el paro de labores de los maestros de Tamaulipas, después de que la delegación de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo un llamado a iniciar las clases.