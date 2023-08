¿Por qué Samuel García acusó al fiscal de Nuevo León de ser ‘capo’? Esto sabemos

Ante la crisis de violencia que se vive en Nuevo León, el gobernador, Samuel García, solicitó destituir de su cargo al actual encargado de la Fiscalía estatal Pedro Arce, a quien llamó “patán” y “capo”, para poder mejorar la seguridad en la entidad.

Samuel García acusó a Pedro Arce de no acudir a las juntas diarias en materia de seguridad, señalando que no lo puede ni ver y mencionó que desde la Fiscalía del estado están realizando operativos en su contra.

“¿Quieren que arregle la seguridad de Nuevo León?, ¿cómo le hago si el Fiscal que me pusieron del PRI no viene a las juntas, no me puede ver, no viene a las juntas y me operan en contra operativos? Ah, pero ahí están todos los días, la seguridad Gobernador, quítenme a ese patán, quítenme a ese capo, y se las arreglo”, exclamó el gobernador en rueda de prensa en Palacio de Gobierno, este lunes 31 de julio.

El fiscal Pedro Arce ha aparecido en imágenes en compañía del priista Francisco Cienfuegos, situación que ha cuestionado el gobernador del partido naranja.

“Vean todo lo que hemos hecho con ellos en contra todos los días, la Fiscalía, el empleado de Paco (Cienfuegos), (Pedro) Arce todos los días obstaculizando”, agregó.

¿Quién es Pedro José Arce Jardón?

Pedro José Arce Jardón es, actualmente, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una Maestría en Derecho de Amparo.

Tomó el cargo de fiscal tras la salida de Gustavo Adolfo Guerrero, quien renunció a su cargo el 5 de octubre de 2022, al dejar inconcluso el periodo de seis años para el que fue designado, el cual concluía en marzo de 2024.

Arce Jardón cuenta con amplia experiencia en el servicio público, desarrolló su trayectoria profesional en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde aplicó sus conocimientos jurídicos en los distintos cargos.

En junio pasado, García Sepulveda acudió a la Ciudad de México para solicitar la destitución del fiscal Pedro Arce, pues acusó que fue impuesto por bloque del PRI y PAN en el Congreso local.