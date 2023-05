Evelyn Salgado realiza gira de trabajo por el municipio de Xochistlahuaca

Evelyn Salgado Pineda inauguró el camino artesanal Plan Maguey 1-Col. San Francisco, en el que se invirtieron casi 6 millones de pesos.

En compañía de la presidenta municipal, Aceadeth Rocha Ramírez, la gobernadora destacó el trabajo coordinado que se desarrolla a través del programa de Caminos Artesanales, en el que mediante la participación de los pobladores se promueve el progreso, se acercan los servicios y se generan más y mejores condiciones de vida para los habitantes.

Al respecto agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en todo momento ha mostrado su respaldo y amor a Guerrero a través de acciones de gran impacto en beneficio de su población.

“Vamos a seguir trabajando de la mano para que crezca el desarrollo de nuestras regiones, para que los pueblos estén comunicados. Para que no haya más ninguna mujer que murió porque no se le atendió su parto; niños que por piquete de alacrán no pudieron llegar a un centro de salud, eso es importantísimo, por eso son tan importantes los caminos. Por eso decíamos, queremos dejarles algo que sea para toda la vida y los caminos son para toda la vida”, añadió.

Durante su participación, la presidenta municipal agradeció todo el apoyo de la gobernadora para poner en marcha obras en beneficio de toda la población. “Gracias gobernadora por poner sus ojos en el municipio de Xochistlahuaca. Somos un equipo de trabajo y unidos estamos como equipo de trabajo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestra gobernadora”, expresó.

A nombre de los beneficiarios, Jacob Evaristo Hernández agradeció el apoyo para lograr la construcción de este camino, el cual, a través de un trabajo en equipo, ayudará a que comunidades como Tierra Colorada, La Soledad, Rancho del Cura, así como diversas colonias, puedan tener vías en mejores condiciones.

Inaugura la gobernadora el Mercado Municipal de Xochistlahuaca

Enseguida la mandataria se trasladó hasta las instalaciones del Mercado Municipal, en donde realizó el corte de listón inaugural y develó la placa conmemorativa de la puesta en funcionamiento de este inmueble, el cual era una petición sentida por parte de los pobladores. En este edificio que cuenta con dos plantas y 94 locales, se invirtieron casi 12 millones de pesos.

Cabe destacar que esta obra había permanecido inconclusa por varios años, generando un estancamiento en la economía local, ya que los comerciantes no tenían un espacio adecuado para vender sus productos.

“Esta era una obra muy solicitada desde hace muchos años, el proyecto estuvo un tiempo detenido. Esto afectaba a las familias que no tenían un lugar con condiciones para comprar sus alimentos, para comprar las artesanías y los comerciantes no tenían dónde ofrecer sus productos”, explicó.

De acuerdo a lo explicado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel, esta obra está dividida en dos niveles, cuenta con oficina administrativa, cuatro módulos de baños, instalaciones hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarias, cisterna, instalación para gas LP, escalinatas, acceso para personas con capacidades diferentes, entre otros.

A nombre de los beneficiarios, la comerciante María Guadalupe Almazán Díaz agradeció a la mandataria por esta obra de gran importancia para todos. “Los comerciantes sabemos y vemos con beneplácito la participación y aportación del gobierno estatal en la construcción de este mercado municipal, en el que seguiremos trabajando para poder llevar el sustento a nuestras familias”, por lo que reiteró su reconocimiento a la administración que encabeza Evelyn Salgado.

Enseguida la mandataria realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo edificio.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, comisarios, representantes del cabildo municipal y pobladores de las distintas comunidades y colonias.