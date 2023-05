Bebé intoxicado con fentanilo es ingresado a hospital del ISSSTE en Sonora

SONORA.- Un bebé de apenas 10 meses de edad fue internado en un hospital del ISSSTE en Nogales, Sonora, por una intoxicación por consumo de fentanilo. El personal médico logró salvar la vida del pequeño con una dosis de naloxona.

El director del Hospital, Andrick Kee Gómez, informó que poco después de las 9:30 horas de este viernes 19 de mayo, fue presentado el bebé con paro cardiaco y respiratorio, por lo que tuvo que ser intubado y personal médico le aplicó respiración cardiopulmonar.

“El menor llegó verdaderamente en estado crítico y al revisarlo pudimos observar en su pañal varias pastillas de color azul, al cual verificar pudimos darnos cuenta que era fentanilo”, señaló el funcionario médico Kee Gómez y ante la sospecha de una posible intoxicación, se le suministró naxolona por la vía intravenosa.

“El uso de la naloxona, que es el antídoto contra las intoxicaciones, es muy efectivo y en este caso, tras la administración, inmediatamente reaccionó el menor”, dijo el director del hospital.

El bebé fue llevado al hospital por un hombre, quien se identificó como pareja de la mamá del niño, y posteriormente se presentó la madre del bebé, según confirmó la trabajadora social del ISSSTE.

“La mamá llegó y se presentó, ahorita estamos con ella haciendo las investigaciones correspondientes al caso, se hará la indagatoria que se requiera para esclarecer los hechos y que se proceda”, comentó la trabajadora social.

Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen a los padres del afectado, para determinar cómo ingirió esa droga el infante.

Bebé intoxicado con fentanilo estará bajo observación

El director del ISSSTE agregó que el bebé permanecerá bajo observación en ese hospital y una vez que se estabilice completamente, será trasladado al Hospital IMSS Bienestar, al no ser derechohabiente del ISSSTE.

El galeno explicó que mantendrán constante monitoreo debido que, al pasar el efecto de la naloxona, regresa al organismo el efecto del fentanilo y por ello se debe de mantener vigilancia en caso de tener que administrarse más naloxona.

“No sabemos la ingesta total que tuvo el bebé, pudo haber sido una o dos o más de tres, no sabemos, por eso hay que estar en observación en este tipo de casos y las condiciones que llego el bebé fueron muy graves, con un paro cardiaco y respiratorio, si no se hubiera hecho nada, se tendría la mortalidad”, dijo Kee Gómez.

Kee Gómez recordó que, en esta semana, todas las instituciones de salud pública recibieron varias dosis de naloxona, un medicamento no disponible al público en el país, para que puedan atender este tipo de situaciones de emergencia y salvar vidas de personas.

Otras dependencias de primeros respondientes como Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Seguridad Pública Municipal también recibieron dosis para traerlas a bordo de patrullas, ambulancias, bomberas y así poder atender este tipo de casos.