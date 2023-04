Reportero de Guanajuato acusa a policías municipales de golpearlo y torturarlo

En Guanajuato, el reportero Ángel Galindo, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), denunció que fue golpeado y torturado por elementos de la Policía Municipal de Celaya.

De acuerdo con el parte médico, el reportero resultó con dos costillas rotas, esguince en la mano derecha, además de hematomas en la espalda y pecho.

El reportero, que trabaja para el Periódico El Sol del Bajío de la OEM, dijo que los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 28 de abril.

Ángel Galindo relató que se encontraba platicando con una amiga a bordo de un vehículo en un camino ubicado al lado del Parque Bicentenario, cuando una patrulla tipo Ranger Pick Up se acercó y les cuestionó qué hacían en el lugar.

”Venía de cubrir un hecho policíaco, a la altura del Parque Lineal, ahí me quedé a descansar un rato, yo venía con una compañera, ella me llevó en su carro a cubrir la nota, porque lo reportaron cerca de las 4:00 de la tarde, entonces me fui a cubrir, ya no fui por el carro del periódico, entonces ahí en una pequeña parcela estábamos descansando, eso fue como a las 6:00 de la tarde”, explicó.

Dijo que la patrulla pasó y los observó, luego pasó una segunda vez y se acercaron para interrogarlo. Ángel, quien cubre la fuente policiaca en el turno vespertino se identificó de forma plena, sin embargo, uno de los policías comenzó a jalonearlo con amenazas de detenerlo.

Fue entonces que Ángel -explica- trató de defenderse y los otros dos policías llegaron, comenzaron a golpearlo, lo subieron a la patrulla y en el trayecto a la Comandancia Norte, continuaron agrediéndolo.

Ángel denunció que los tres policías tardaron dos horas en llevarlo a la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El reportero de la OEM dijo que al llegar a los separos de Seguridad Pública le colocaron una toalla y le arrojaron agua al grado que llegó a perder el sentido.

El médico legista de los separos de barandilla, al ver la gravedad de las lesiones, le dijo que no podía estar detenido y si quería alguna ambulancia tardaría más de una hora, por lo cual, el reportero decidió salir por sus propios medios y descansar en su casa dado que ya era cerca de medianoche.

Fue hasta la mañana de este sábado que Ángel acudió a urgencias del Seguro Social, donde le explicaron la gravedad de sus lesiones, de ahí presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de lesiones y privación de la libertad.

La denuncia quedó asentada con el folio 91083 y, en la Procuraduría de los Derechos Humanos será atendido hasta el martes.

Ángel mostró sus lesiones que le causaron los tres policías que lo golpearon, el esguince en la mano derecha, dos costillas con esguince en el costado derecho, además de visibles hematomas en la espalda y pecho.

Ángel Galindo dijo que hasta el momento, ni Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, ni el alcalde, Javier Mendoza Márquez se comunicaron con él para conocer los hechos.

Segundo caso de agresión contra reporteros

Este es el segundo caso de abuso policial contra reporteros de Celaya, Guanajuato, en la presente administración municipal.

El 13 de agosto, policías municipales de Celaya agredieron verbal y físicamente a dos reporteros del Portal Informativo Ágora.

Esto durante la cobertura del incendio de una camioneta en la carretera Celaya-Comonfort. Los reporteros relataron que estaban en el lugar realizando su cobertura informativa.

En ese momento, policías municipales de Celaya les quitaron sus teléfonos, los amagaron, golpearon y amenazaron con “subirlos a la patrulla”.

En el lugar estaban las unidades de la policía municipal de Celaya con los números 7904 y 7909. Tras la agresión a reporteros en Celaya, Avelina y Miguel denunciaron abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Municipal de Celaya, por lo que presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.