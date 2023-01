Cierran la México-Pachuca exigen aparición de Karla Itzayana Guadalupe

Ecatepec, Méx.- La autopista México-Pachuca se convirtió en un enorme estacionamiento a la altura de “El Vigilante”, debido al bloqueo que realizan familiares y amigos de Karla Itzayana Guadalupe Morales Mancilla, para exigir a las autoridades capitales acelerar los trabajos de búsqueda de la joven.

Los manifestantes cerraron de manera parcial los carriles en dirección a la Ciudad de México, donde convergen los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tlalnepantla, y a menos de 500 metros de la Delegación Gustavo A. Madero. Señalaron que Karla Itzayana, de 26 años de edad, desapareció el pasado 5 de enero en la colonia Ajusco de la alcaldía Coyoacán.

Familiares afirmaron que desde el primer día de su desaparición intentaron comunicarse con la presunta víctima, pero al no conseguirlo realizaron la denuncia ante la Fiscalía capitalina. El sábado 21 de enero Karla los contactó mediante una llamada telefónica, sin embargo, les dijo que se encontraba perdida en el estado de Hidalgo sin recursos económicos.

Desde ese día no han podido comunicarse con ella, por lo que se trasladaron a esa entidad para iniciar la denuncia por su desaparición, “pero las autoridades nos afirmaron que no era necesario”, ya que bastaba que sus homólogos de la CDMX les solicitaron el apoyo, “pero hasta el momento no nos han dicho nada y no sabemos sobre avances en la investigación para localizarla”, lamentaron.

“Por eso cerramos la carretera, para exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México dé resultados y acelere las investigaciones para encontrar a Karla. Ya lleva casi tres semanas desaparecida y aún no sabemos nada de su paradero”.

Con pancartas en mano, donde se podía leer “Te extrañamos”, Regresa a casa Karla”, “Ni una más”, los manifestantes pedían el apoyo de los conductores, quienes preferían seguir su rumbo tras haber estado varados por varios minutos.

En el lugar policías estatales y municipales intentan dar vialidad y desfogar por vías alternas el tránsito vehicular, mientras los manifestantes por momentos dejan libre un carril o dos, para después cerrar por completo la carreta en dirección a la CDMX.

La alternativa es tomar la vía Morelos, y antes de llegar a la zona donde se encuentra la estatua del vigilante, desviarse por Martín Carrera. En dirección a Hidalgo no hay contratiempos.

Karla Itzayana Guadalupe mide 1.50 metros, de complexión robusta, tez morena clara, cejas pobladas, cara redonda, ojos café y cabello castaño oscuro lacio a la altura de los hombros.

Familiares señalan que el día de su desaparición vestía mallón negro, blusa negra y un par de tenis blancos.