Rinde Evelyn Salgado su Primer Informe de Gobierno en Guerrero

Como la primera mujer en gobernar Guerrero, Evelyn Salgado rindió su Primer Informe de Gobierno ante más de cinco mil asistentes en la Casa del Pueblo, donde destacó que se sentaron las bases para la transformación de un estado más eficiente, transparente, incluyente e innovador, libre de corrupción y el soborno en todas sus formas en la administración pública estatal.

Destacó que se desterró la opulencia y los privilegios en la administración estatal al reducir hasta en 78 por ciento los gastos en la oficina de la gobernadora, en comparación con años anteriores, mientras que, durante el primer semestre de este año, el gasto corriente estatal disminuyó hasta en 12 por ciento, aplicando el principio de austeridad, logrando ahorros por dos mil 693 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2021.

Además, señaló que estos ahorros han permitido apoyar contingencias de municipios y organismos autónomos, así como destinar recursos para la operación de las caravanas de la salud, el transporte violeta con ingresos propios y de manera histórica, otorgando un incremento salarial sin precedentes de 13 por ciento para la base trabajadora, y de 10 por ciento a supernumerarios, beneficiando a más de ocho mil 500 servidores públicos.

“Hoy se han sentado en nuestro estado las bases de esta gran transformación, la transformación que alcanza a todos por igual, que revoluciona conciencias y profundiza en solucionar desde la raíz los problemas del estado, para alcanzar como objetivos primordiales la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar social”, puntualizó Evelyn Salgado.

Con el mensaje de “Cero tolerancia a la corrupción”, la gobernadora guerrerense resaltó que la austeridad republicana y el buen gobierno son una realidad con la que garantizamos que los recursos lleguen a donde de verdad se necesitan.

“Hay retos pendientes y una historia de transformación por escribir. Sin embargo, este primer año ha sentado las bases de un proceso profundo, que se enmarca en la Cuarta Transformación política, social y moral de nuestro país, encabezada por un hombre fraterno y solidario, nuestro gran presidente, el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó Salgado Pineda.

La mandataria estatal enfatizó que su gobierno ha reorientado la estrategia de los programas sociales, para hacerlos más eficientes, transparentes y cercanos al pueblo, donde nadie se quede atrás y donde nadie se quede fuera, teniendo como prioridad, combatir de raíz la marginación, la pobreza y la violencia en todas sus formas.

Por ello, con el apoyo de la federación se ha logrado consolidar la pensión universal para personas con discapacidad en Guerrero, beneficiando a más de 16 mil guerrerenses, con una inversión por arriba de los 80 millones de pesos.

Durante esta ceremonia de rendición de cuentas de frente al pueblo de Guerrero, la mandataria hizo una mención especial al Sistema DIF Estatal, que encabeza Liz Adriana Salgado Pineda, por los resultados alcanzados de manera tangibles en el bienestar de los grupos de atención prioritaria en todas las regiones, promoviendo una alimentación saludable por medio del Programa de Asistencia Alimentaria, beneficiando a 632 mil 41 guerrerenses mensualmente, además de entregar casi 2 mil aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad.

Por otro lado, la gobernadora, condenó los hechos como los ocurridos en San Miguel Totolapan, lo que dijo, “nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro”, además de enviar un enérgico mensaje a la Tierra Caliente, en el que aseveró que, “no están solas y que no están solos, no, descansaré, ni descansaremos, hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que las y los guerrerenses nos merecemos”, sostuvo.

En materia de salud, destacó la reactivación del sistema de salud logrando realizar cuatro millones de consultas de medicina general, 555 mil consultas de especialidad y 34 mil cirugías, además, en la prevención del cáncer de mama, se realizaron más de 20 mil mastografías, así como acercar los servicios de salud en comunidades de difícil acceso, desplegando 53 unidades móviles del programa Caravanas de la Salud otorgando más de 153 mil consultas en 634 localidades de 33 municipios de alta y muy alta marginación, beneficiando a más de 106 mil personas.

Además, las aeronaves del estado realizaron 72 traslados a pacientes en estado crítico y en casos de contingencia, así como 414 traslados terrestres que requirieron atención a institutos especializados, eliminando los privilegios en el uso de este transporte, por otro lado, en infraestructura hospitalaria, se invirtieron 85 millones de pesos para el mantenimiento de 150 unidades de primer nivel y se aplicaron 71 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico e industrial en los Hospitales Generales de Coyuca de Catalán, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, y Ciudad Renacimiento en Acapulco.

En materia turística, se informó que este primer año, Guerrero recibió a más de 10 millones de turistas, generando una derrama equivalente a 58 mil 757 millones de pesos, con lo cual, se posiciona como uno de los destinos turísticos favoritos a nivel nacional. Además, durante el Tianguis Turístico de Acapulco 2022, el mayor evento nacional en la materia, se logró superar a la edición 2021 en Mérida, incrementado de mil 030 a dos mil 820 citas de negocios en el pabellón Guerrero.

Como una estrategia específica para detonar las oportunidades en Guerrero, Evelyn Salgado informó que se envió al Congreso del estado la iniciativa de creación de la octava región, lo que mejorará las condiciones de bienestar y desarrollo, con presencia de las instituciones de gobierno y nuevos programas para comunidades de alta y muy alta marginación social, como un acto de justicia para esos pueblos.

Entre otros logros y resultados en materia de seguridad, campo, ganadería, resaltó las acciones en materia de obra pública de gran impacto con una inversión de mil 793 millones de pesos en infraestructura urbana, carretera, hidráulica, deportiva, educativa y de esparcimiento, además, en materia de género se puso en marcha el Protocolo Violeta, con una política integral que atiende a las mujeres de Guerrero a través de distintos componentes como el transporte Violeta y Alerta Violeta que ha logrado localizar a más de 80 mujeres, con una tasa de éxito de 96 por ciento.

La gobernadora, acompañada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue respaldada por la comunidad estudiantil, el gremio transportista, campesinos, luchadoras y luchadores sociales, así como diversas organizaciones empresariales e industriales, agradeció al pueblo de Guerrero, a todas las mujeres y hombres que confiaron en su proyecto, así como a su familia, así como a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.