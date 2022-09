Habitantes de Colima duermen en la calle por temor a otro sismo; ‘incómodo, pero seguro’, dicen

Colima.- Para sentirse protegidos ante un nuevo sismo, varias familias en Colima han decidido dormir en plena calle por el temor de sufrir algún daño al interior de sus viviendas.

Habitantes de Tecomán y otros municipios aledaños coincidieron en que es mejor estar prevenidos ante un sismo para evitar graves consecuencias, como el temblor de 2003, que dejó más de 20 muertos en Colima.

Doña Isabela, quien duerme sobre una base y un colchón en la calle, explica que únicamente entra a su casa para hacer sus necesidades fisiológicas, ya que su casa sufrió daños severos en los muros.

En Villa de Álvarez, el señor Roberto García, quien se dedica a la carpintería, duerme sobre sillas afuera de su domicilio por miedo a que se registre un nuevo sismo. “Prefiero dormir incómodo, pero seguro”, dice. Incluso, explicó que él y su familia cocinan sobre la banqueta en un asador hechizo.

“Se dañaron mis insumos de trabajo, pero eso no me importa porque son daños materiales, pero sí me preocupa que le pase algo a mi familia”, expresó.

Los habitantes, que han optado por dormir en la calle, piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno intensificar rondines en las zonas para cuidar a la gente de cualquier acto de vandalismo.

Hasta este viernes se han registrado casi mil 700 réplicas del terremoto que sacudió a la entidad el pasado lunes 19 de septiembre.

Tecomán, el municipio más dañado por el sismo del 19-S

Tecomán, Colima, ha sido uno de los municipios más afectados tras el sismo de 7.7 grados que se registró el pasado lunes 19 de septiembre, pues se han contabilizado más de mil 700 viviendas dañadas, así como infraestructura carretera y comercios perjudicados.

El presidente municipal, Elías Lozano Ochoa, detalló que la población ha reportado daños en sus propiedades, además de que Palacio Municipal también registra daños.

Por ello, se llevó a cabo la apertura de centros de acopio y albergues a través del DIF municipal, no obstante, el edil aseguró que el municipio está pasando por momentos difíciles, por lo que llamó a las autoridades estatales y federales para que envíen ayuda.

También la carretera Cerro de Ortega-Callejones presenta grietas a causa del sismo y por las réplicas que se han presentado en las últimas horas. Incluso, afirmó que hay planteles educativos afectados, además del hospital general de Tecomán.

Colima opta por clases a distancia a partir del lunes

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes en todos los niveles educativos, el Gobierno de Colima determinó que las clases se reanudarán la próxima semana de manera virtual, mientras se lleva a cabo la evaluación de los planteles.

La Secretaría de Educación expuso que las clases, que van del lunes 26 y el viernes 30 de septiembre, se llevarán a cabo “a distancia”, es decir, utilizando medios tecnológicos, respetando los horarios establecidos y con tolerancia para las y los alumnos que puedan tener alguna dificultad para las actividades virtuales.

La medida anterior es aplicable para todos los niveles educativos y en todos los turnos, para todas las escuelas públicas del estado.