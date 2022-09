Anexos en San Luis Potosí: El 90% opera clandestinamente, reconoce gobernador

El 95 por ciento de los anexos ubicados en San Luis Potosí son privados. De éstos se estima que el 90 por ciento opera clandestinamente, reconoció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Adelantó que la tragedia ocurrida el martes 13 de septiembre en un centro de rehabilitación, donde cuatro jóvenes perdieron la vida y 11 resultaron heridos, no quedará impune.

El mandatario afirmó que las dependencias encargadas de regular este tipo de lugares, ya realizan inspecciones exhaustivas, de las que seguramente, atajó, casi la totalidad de los anexos serán clausurados.

“Hay muchos anexos que no tienen permisos como es el caso de ayer (martes 13) que no tiene ni siquiera lo mínimo para poder estar. El 95 por ciento de los anexos son privados, no son públicos y han querido hacer un negocio pero haciendo las cosas mal”.

Informó que las investigaciones del hecho avanzan, y aseguró que por este caso habrá varios detenidos que serán juzgados con todo el peso de la ley.

Prometió la edificación de más centros de rehabilitación públicos, que otorguen el servicio a bajos costos y con las medidas y protocolos que rigen a estos espacios.

“Casi el 90 por ciento de los anexos están mal y hay que cerrarlos. Nosotros tendremos que entrar y poner más anexos públicos como el temazcalli, y otros más”.

¿Cuál es el costo de los anexos en San Luis Potosí?

En San Luis Potosí, un anexo cuesta desde 800 pesos semanales más despensas, pero en la mayoría de estos casos, el riesgo es alto porque operan en la clandestinidad y, además, el sistema que utilizan para rehabilitar a los jóvenes, no cumple con las normas de salud.

Existen otros centros de rehabilitación, que llegan a costar entre 30 y 60 mil pesos mensuales, que son considerados de “lujo”.

La Fiscalía General del Estado informó que aumentó a cuatro el número de decesos por la explosión ocurrida en un anexo ubicado en la colonia Prados en San Luis Potosí.

La información preliminar señala que el siniestro que se presentó fue derivado de un corto circuito. Se descartó que dicho incendio haya sido provocado por algún ataque o sustancia tóxica.

Ricardo Gallardo no se siente satisfecho, pese a calificación de encuesta

Una encuesta de El Financiero reveló que Ricardo Gallardo fue el gobernador mejor evaluado del país, con un 63 por ciento de aprobación, después están los panistas Mauricio Vila y Mauricio Kuri, de Yucatán y Querétaro, que tienen 57 y 55 por ciento.

Al respecto, Gallardo Cardona afirmó que aún con este resultado, no está satisfecho, pues faltan muchas cosas por hacer.

“Esa es una opinión de los potosinos, no mía, los potosinos están contentos con lo que estamos haciendo, yo todavía no estoy satisfecho, yo creo que todavía podemos hacer muchas más cosas”.

A punto de rendir su primer informe de actividades, Gallardo Cardona aseguró que el año que viene será de más retos y proyectos que beneficien a los potosinos.

“El siguiente año vamos a apretar más todavía, hay mucho por hacer, por reconstruir y sobre todo seguir con ese buen ánimo de la gente, hoy la gente está feliz, y no hay que quitarle esa felicidad”.