Alcaldesa de Sayula acusa que fue secuestrada 7 meses por grupo armado; ayuntamiento niega versión

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez, reveló que estuvo siete meses secuestrada por un grupo criminal, el cual aún mantiene privado de la libertad a su hijo, además de controlar los recursos públicos del municipio.

Lorena Sánchez dio a conocer la noticia a través del noticiero de Ciro Gómez Leyva; sin embargo, la página oficial del ayuntamiento dio una versión contraria y la acusaron de intentar saquear las arcas públicas.

En el video, la alcaldesa indicó que el grupo criminal se le acercó cuando estuvo en campaña y le ofreció protección debido a la inseguridad de la zona y porque en 2020 su esposo, quien era regidor, fue asesinado.

Una vez que tomó la dirección del municipio, Sánchez aseguró que comenzaron las amenazas y la llevaron a un departamento de Puebla, junto con su hijo, donde le impedían moverse libremente y siempre era seguida.

“Me decían que no hablara con nadie, porque ellos me mandaban fotos donde me decían que había gente rondando mi casa, que me iban asesinar. Como en el sur de Veracruz hay varios alcaldes electos que no han llegado y son asesinados, tuve miedo”, refirió.

La alcaldesa detalló que logró escapar cuando aprovechó un trámite para obtener recursos que tenía que hacer en el Senado; sin embargo, su hijo permanece secuestrado.

En la página de Facebook del ayuntamiento señalaron que no es así y que la alcaldesa buscaba manejar los recursos a su discreción.

“Fue a bloquear las cuentas del Municipio en un intento de sustraer dinero de las arcas oficiales (…) se sabe que en la CDMX inventó una denuncia de que su hijo estaba secuestrado, lo que es completamente falso.

“Se afirman que estas acciones de la alcaldesa son producto de su molestia ya que no se le ha permitido saquear las arcas y meter a nómina a todos sus parientes, como ella lo esperaba, en su sueño de volverse millonaria al acabar la administración”, señala el documento.