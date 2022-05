Hospitalizan al padre de Yolanda Martínez

Gerardo Martínez dijo que recientemente se había sentido mal, pero que no lo manifestaba para no interrumpir la búsqueda de su hija Yolanda. (Cuartoscuro)

El padre de Yolanda Martínez Cadena, quien permanece desaparecida desde hace más de un mes, fue hospitalizado tras sufrir una descompensación y problemas de alta presión.

“Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda”, señaló el señor Gerardo Martínez.

Durante la noche del sábado, don Gerardo fue trasladado a un hospital, sin que se revelara el nombre de la institución, con el fin de estabilizar su estado e inducirle el sueño, debido a que ha tenido problemas para dormir, lo que contribuyó en su malestar.

Durante el domingo don Gerardo regresó a su casa para continuar con su recuperación y espera el lunes regresar a las labores de búsqueda de su hija Yolanda Martínez.

La fotografía donde se observa a don Gerardo convaleciente fue compartida en grupos de WhatsApp, donde informan de avances en el caso de Yolanda Martinez Cadena, quien desapareció la tarde del 31 de marzo tras salir de su casa ubicada en San Nicolás.