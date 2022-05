Urgente que estados formen sus Fiscalías Especializadas en Feminicidios

Cuernavaca, Mor.- La diputada federal por Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, urgió a los gobiernos estatales para que cada uno integre su Fiscalía Especializada en la Atención, Prevención y Persecución de los Feminicidios, ante la emergencia que vive el país por los asesinatos de mujeres y desapariciones.

“Hay una propuesta que vamos a presentar en la Cámara de Diputados, para homologar el delito de feminicidio a nivel nacional, pero también incentivar que en todos los estados haya Fiscalías especializadas, sólo 17 estados de la República las tienen, todos deben tenerla”, resaltó la legisladora.

Explicó que ante la situación de casos como el de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León o en Morelos, el de Evelin Afiune y Laura Yanet, han mostrado la necesidad en el país de sumar acciones para frenar estos homicidios que lastiman a la sociedad.

Ortega de la Cruz mencionó situaciones como en Sinaloa, que encabeza la lista con mayor número de feminicidios en todo el territorio y no cuenta con una Fiscalía especializada en feminicidios.

Agregó que las entidades que ya cuentan con una Fiscalía se componen con Agentes de Investigación Criminal, Ministerios Públicos, Peritos, tanto hombres como mujeres capacitadas en la atención, prevención y persecución del delito; pero, además, su preparación se basa en no revictimizar a las mujeres, como ha ocurrido en los recientes casos. Al crear una Fiscalía se eliminan esas prácticas que no abonan en nada a las investigaciones, agregó.

A nivel nacional, entidades como Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala, no cuentan con una Fiscalía como tal, se han creado en algunas partes Centros de Atención a la Mujer o unidades de atención.

O bien, estados como Durango y Sonora cuentan con vicefiscalías especializadas en feminicidios e incluso cuentan con refugios para mujeres.

“Muchas veces (las dependencias) no pueden realizar su trabajo porque no cuentan con los recursos necesarios; hay entidades que destinan una gran cantidad de recursos para otras áreas que no son la procuración de justicia y brindar la certeza de seguridad a las mujeres”, explicó Ortega de la Cruz.

Por tanto, consideró necesario fortalecer las Fiscalías ya existentes e inyectarles más recursos, pues al día se registran 11 feminicidios en todo el país, así como también exhortar a los estados que aún no la ha creado a formarla, pues se vive una emergencia por la violencia hacia las mujeres en México.

La también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinadora de Mujeres en Movimiento señaló que preparan, en el actual periodo legislativo, que se etiqueten más recursos para atender a los municipios con Alerta de Violencia de Género y ampliar esta medida.

“Mucho tiene que ver también las campañas de concientización y no las campañas de refritos de los años ochenta que de nada sirven, la de ‘cuenta hasta 10′ esa no sirve”, expresó.

Jessica Ortega consideró que en la actualidad se envía a las funcionarias a capacitación para cuidarse de ser víctimas de algún tipo de violencia de género, pero no se manda a tomar esos cursos a los funcionarios, a los policías e incluso a gobernadores; ello, dijo, “para que todos seamos responsables de brindar certeza de seguridad a las mujeres”.

“Afortunadamente en la Cámara de Diputados hay consensos para todo lo que tenga que ver con violencia de género, en este último periodo la mayor parte de las iniciativas que se aprobaron fueron en materia de género”, concluyó Jessica Ortega.

Por otra parte, el representante de la Secretaría de Gobierno e impulsor de la defensa de los Derechos Humanos, Carlos Brito, detalló que son siete estados con Fiscalía especializada en feminicidios; tres con Fiscalía de delitos de género (entre los cuales se incluye el feminicidio) y tres estados únicamente con unidades de investigación especializadas en feminicidio.

Por otro lado, se encontró que existen entidades, que a raíz de la ola de feminicidios que se registraron en los últimos años, tanto organizaciones civiles como actores políticos han hecho hincapié en la creación de estas Fiscalías, pero en varios casos no se ha concretado y se han quedado como intenciones.

ESTADOS QUE CUENTAN CON FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN FEMINICIDIOS

Coahulia, Tabasco, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Colima, Nayarit, Baja California, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo.